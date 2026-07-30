Soliera, spaccata notturna in tabaccheria: secondo colpo dopo quello in gioielleria

Spaccata notturna alla Tabaccheria Silvia di via Stradello Morello a Soliera. Questa notte i banditi hanno sfondato la vetrina del negozio probabilmente utilizzando un'auto come ariete. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Nel locale si è attivato il nebbiogeno di sicurezza, ancora non è chiaro il bottino.

La spaccata segue quella avvenuta una settimana fa, sempre con l'ausilio di un'auto, alla Gioielleria Ronchetti in via Matteotti: in quel caso i ladri non riuscirono a portare a termine l'intrusione.