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Soliera, spaccata notturna in tabaccheria: secondo colpo dopo quello in gioielleria

Soliera, spaccata notturna in tabaccheria: secondo colpo dopo quello in gioielleria

La spaccata segue quella avvenuta una settimana fa, sempre con l'ausilio di un'auto, alla Gioielleria Ronchetti in via Matteotti

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Spaccata notturna alla Tabaccheria Silvia di via Stradello Morello a Soliera. Questa notte i banditi hanno sfondato la vetrina del negozio probabilmente utilizzando un'auto come ariete. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Nel locale si è attivato il nebbiogeno di sicurezza, ancora non è chiaro il bottino.

La spaccata segue quella avvenuta una settimana fa, sempre con l'ausilio di un'auto, alla Gioielleria Ronchetti in via Matteotti: in quel caso i ladri non riuscirono a portare a termine l'intrusione.

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