Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

'Su Aimag è il momento di rompere gli indugi. Il territorio ha bisogno di una scelta chiara, rapida e responsabile. Non servono tatticismi, né ulteriori rinvii: serve mettere al centro cittadini, imprese e qualità dei servizi”. Così Michele De Rosa e Alberto Ferrari, consiglieri comunali di Forza Italia a Carpi e Soliera, intervengono sulla partita delle nomine Aimag.





'Comprendiamo che il sindaco Riccardo Righi si trovi davanti a una scelta complessa, dentro un quadro politico non semplice. Proprio per questo riteniamo che la decisione non possa essere trascinata oltre. Aimag ha davanti dossier importanti, a partire dalla futura gara dell’acqua, e non può restare sospesa in attesa degli equilibri interni al centrosinistra. Oggi il territorio ha bisogno di servizi all’altezza, tariffe competitive e risposte rapide: il tempo dell’incertezza è finito'.





'Aimag non è un poltronificio e non può diventare il luogo in cui scaricare tensioni politiche o trattative interne. La società gestisce servizi essenziali e riguarda direttamente famiglie, imprese e Comuni del distretto. Per questo chiediamo al sindaco di Carpi, a cui spetta formalmente la nomina, di assumere una decisione chiara nell’interesse della società e del territorio'. I consiglieri azzurri aggiungono: 'In questa fase serve continuità gestionale e conoscenza della macchina aziendale.

Per questo riteniamo preferibile confermare Paola Ruggiero, figura esperta e autorevole, che in questi anni ha dimostrato di saper reggere una fase complessa. È evidente che il piano costruito per l’operazione Hera è stato il prodotto di una mediazione difficile, probabilmente nata per fare contenti tutti, ma che alla fine ha scontentato tutti ed è stata fermata dalla Corte dei Conti. Proprio per questo oggi non si può perdere altro tempo con nomi calati dall’alto o soluzioni costruite all’ultimo minuto'.





Ferrari sottolinea anche il ruolo del distretto: 'Righi ha il potere formale di nomina, ma il territorio ha il diritto di esprimere le proprie preferenze e le proprie perplessità. Aimag non è una società del solo Comune di Carpi. Coinvolge imprese, famiglie, servizi essenziali, acqua, rifiuti, energia e investimenti. Noi crediamo che Ruggiero, pur essendo una figura vicina al centrosinistra, possa garantire continuità, conoscenza della macchina aziendale e soprattutto evitare passaggi di consegne e rallentamenti inopportuni in un momento delicato'.





'Qui non si tratta di difendere una parte politica - concludono De Rosa e Ferrari - ma di evitare che Aimag resti sospesa dentro una fase di incertezza. Il sindaco decida, si assuma la responsabilità della nomina e dia al territorio una risposta chiara.

Aimag ha bisogno di governo, non di attese infinite'.