Festa Racconto, a Carpi grandi nomi: da Nicola Lagioia a Mario Calabresi, da Lella Costa a Michele Serra

Ogni racconto per sua natura richiede ascolto e genera condivisione: rivela dettagli, coglie sfumature e può essere qualunque cosa vogliamo che sia, allargando i confini della nostra esistenza. Dal 30 settembre al 4 ottobre a Carpi e a Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, la Festa del Racconto celebra la natura multiforme della narrazione e come ogni festa - allegra e generosa - vuole incuriosire il pubblico, accompagnandolo a scoprire la ricchezza della contaminazione tra mondi e generi letterari diversi.

La Festa conferma la sua grande attenzione alle forme del narrare contemporaneo e moltiplica il numero di ospiti, che quest'anno saranno oltre 70, con un'anteprima il 29 settembre a Carpi che accoglie la riflessione di Daniel Pennac sull'essenza stessa del raccontare. L'edizione 2026 celebra tre anniversari letterari, Ingeborg Bachmann, Agatha Christie, Carlo Collodi, e il programma di oltre 60 eventi gratuiti ideato da Sonia Folin coinvolge grandi nomi italiani e internazionali della cultura, tra incontri e presentazioni di romanzi e racconti, reading, dialoghi e monologhi teatrali, stand-up comedy e podcast live, fumetti e travel writing. Saranno presenti, tra gli altri: Michele Serra, Clara Sánchez, Nicola Lagioia, Erica Cassano, Christian Raimo, Dario Ferrari, Fumettibrutti, John Vaillant, Piergiorgio Pulixi, Lella Costa, Stefano Nazzi, Mario Calabresi, Antonio Manzini, Luca Sofri, Valerio Varesi, Francesco Costa, Claudia Durastanti, Miguel Vila, Simone Pieranni.





La Festa celebra tre grandi anniversari letterari e alcuni classici con incontri dedicati a romanzi e poesie fondative.

Nell'incontro 'Un rompicapo in stile Agatha Christie' sull'arte dell'intrigo Piergiorgio Pulixi e Luca Crovi rendono omaggio alla più grande giallista di tutti i tempi nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa (giovedì 1 ottobre ore 20.30, Carpi, a seguire proiezione di Testimone d'accusa di Billy Wilder). Cent'anni fa nasceva Ingeborg Bachmann, poetessa e scrittrice, considerata una delle voci più importanti del Novecento: Cristina Vezzaro e Tommaso Pincio, affiancati da Alessandra Iadicicco e dalle letture di Sara Gozzi, ripercorrono la sua opera (venerdì 2 ottobre ore 17, Carpi). Il fascino dei classici si rinnova nel bicentenario di Carlo Collodi con l'incontro 'Quando Pinocchio non c'era': Antonio Manzini presenta l'antologia curata per Sellerio, dove immagina la vita dei personaggi de Le avventure di Pinocchio prima del loro incontro con il burattino, con i contributi di Maurizio Maggiani e Beatrice Masini (domenica 4 ottobre ore 18, Carpi). L'incontro 'Tutti pazzi per Tove' con Laura Pezzino, Ludovica Lugli e Francesco Morgando esplora l'universo della scrittrice e artista Tove Jansson, fatto di arte e fantasia (domenica 4 ottobre ore 10 Carpi).





La 21 esima edizione della Festa accoglie anche alcune novità editoriali e crea contaminazione tra mondi e generi letterari diversi, per esplorare temi universali come l'eredità familiare e la storia.

Torna in libreria con una serie di

racconti sul valore dell'ascolto e dell'empatia Mario Calabresi (domenica 4 ottobre ore 19.30, Carpi). Nicola Lagioia porta la sua narrativa alla Festa nell'incontro 'Illusioni perdute' (domenica 4 ottobre ore 11, Carpi). Clara Sánchez è l'unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti riconoscimenti letterari spagnoli: alla Festa presenta La stanza della verità (Garzanti), un romanzo che scava nel profondo dell'animo umano (sabato 3 ottobre ore 16, Carpi). Cigni selvaggi (Feltrinelli) è il suo primo romanzo e Fumettibrutti lo presenta alla Festa del Racconto: una versione 'sbagliata' e contemporanea dell'omonima fiaba di Hans Christian Andersen (venerdì 2 ottobre ore 19.30, Carpi). Ludovica Lugli presenta Le chiavi magiche (Utet) dedicato a Elsa Morante, una personale immersione nell'opera della scrittrice (domenica 4 ottobre ore 14, Carpi). Il football incontra la letteratura in Romanzo di formazioni, un gioco letterario che si sono inventati Federico Frascherelli e Gino Cervi trasformando il terreno di gioco in una pagina scritta dove ogni partecipante schiera in campo la squadra di scrittori e scrittrici che ama di più, Claudia Durastanti interverrà nel ruolo di CT della squadra (venerdì 2 ottobre ore 21.30, Carpi).

'Quel che resta di un padre' è l'incontro con Dario Ferrari e Christian Raimo, dove i due autori - con trame, linguaggi e sfumature diverse - affrontano il nodo cruciale dell'eredità paterna (sabato 3 ottobre, ore 11.30, Carpi). Raimo incontra anche le

scuole per esplorare insieme agli studenti quel tempo mitico tra interrogazioni, voti, notti passate a studiare e ore buche (venerdì 2 ottobre, ore 11, Carpi). Valerio Varesi apre a Soliera con l'incontro 'Licenza di sparare. I fatti di Reggio Emilia' da cui ha tratto un romanzo e ci parla di una delle pagine più cupe della storia del Novecento italiano: la strage del 7 luglio 1960 (mercoledì 30 settembre ore 21, Soliera). Dopo La grande sete Erica Cassano torna con una storia appassionante ambientata nella Calabria degli anni '60, che esplora le difficoltà di un'insegnante napoletana emarginata dalla comunità per la sua modernità (giovedì 1 ottobre ore 21, Soliera).