Modena, Jazz Open: Mezzetti festeggia il successo: 'Scommessa vinta'

Si chiude con 25.000 presenze complessive la prima edizione di Jazz Open Modena, il festival internazionale che dal 13 al 18 luglio ha portato nel cuore della città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale mondiale, trasformando Piazza Roma e il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.





Una line up di assoluto rilievo internazionale, con quattro uniche date italiane: Moby, Joss Stone, Jamie Cullum e Jean-Michel Jarre, che hanno scelto Jazz Open Modena come unica tappa nel nostro Paese dei rispettivi tour. La manifestazione è stata inaugurata dal talento senza tempo di Diana Krall e dalla voce calda e avvolgente di Gregory Porter. Moby ha poi infiammato Piazza Roma con un live straordinariamente potente ed energico davanti a quasi 7.000 spettatori, trasformando la piazza in una grande festa collettiva. Joss Stone ha conquistato il pubblico con la sua inconfondibile voce soul e una performance coinvolgente, scendendo tra gli spettatori e invitandoli a cantare con lei; Jamie Cullum, autentico mattatore del palco, ha dato vita a uno spettacolo trascinante tra virtuosismo e improvvisazione. Luca Carboni ha celebrato quarant’anni di musica con un emozionante viaggio tra canzoni, parole e immagini, prima del gran finale affidato a Jean-Michel Jarre, protagonista di uno show visionario e immersivo in cui musica elettronica, luci, tecnologia e immagini hanno dialogato con l’architettura monumentale di Piazza

Roma. Accanto ai grandi concerti del palco principale, Jazz Open Modena ha animato anche il Baluardo della Cittadella e gli Open Stages del Giardino Ducale Estense, offrendo al pubblico una programmazione articolata e diffusa, capace di attraversare linguaggi e generazioni musicali differenti e di coinvolgere più luoghi del centro cittadino.





'Sono molto soddisfatto di questa prima edizione del festival. Fin dal nostro arrivo ci siamo sentiti accolti con grande calore e desidero ringraziare sinceramente i nostri sponsor, insieme allo straordinario supporto del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna' - afferma Jürgen Schlensog, promoter di Jazz Open.





'Siamo felici perché con questa settimana di Jazz Open Modena è tornata ad essere il palcoscenico per grandi cantanti e musicisti di livello internazionale come lo fu negli anni ’80 e ’90. Artisti internazionali di grande spessore, contaminazione di linguaggi e generi musicali accomunati dalla grande qualità - afferma il sindaco Massimo Mezzetti -. Abbiamo sentito il calore e l'entusiasmo del pubblico crescere, abbiamo ascoltato per le vie della nostra città idiomi da ogni parte del mondo, abbiamo ballato nei concerti serali. È stata una scommessa vinta che apre alle prossime edizioni. Ringrazio di cuore i modenesi, in particolare chi ha dovuto subire dei disagi perché residente o commerciante in piazza Roma e dintorni, spero siano stati compensati dalla bellezza di ciò che è andato in scena.

Faremo tesoro di tutte le sollecitazioni e i consigli ricevuti per migliorare l’organizzazione dell’evento sin dalla prossima edizione. Ringrazio i grandi partner che hanno permesso con il loro sostegno la realizzazione del Festival oltre alla Regione Emilia-Romagna che con il Comune ha creduto a Jazz Open. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte e ringrazio soprattutto Jurgen Schlensog e tutto il suo staff perché hanno creduto in Modena. Arrivederci al Jazz Open 2027, che si terrà a Modena dal 18 al 27 luglio prossimo':