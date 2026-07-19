Stangata rifiuti, domani si vota in Consiglio a Modena. Bertoldi e Mazzi: 'Maggioranza vuole evitare dibattito'

'La maggioranza ha voluto forzare la mano su una delibera che arricchisce Hera e impoverisce cittadini e imprese. Ha respinto gli approfondimenti richiesti dall’opposizione unita e si è sottratta a un confronto serio: a Modena la politica è ostaggio dei grandi interessi economici e non tutela i modenesi'. A dirlo è il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi riferendosi alla stangata rifiuti a Modena e, in particolare, la decisione della maggioranza Pd di respingere la richiesta di convocare una seconda Commissione sulla presa d’atto del Pef rifiuti.
Domani infatti il Consiglio comunale di Modena voterà la delibera sul Servizio gestione rifiuti urbani - presa d'atto del piano economico finanziario 2026-2029.
'In Veneto e in Lombardia le tariffe sui rifiuti sono in media il 30% più basse che in Emilia-Romagna, a fronte di maggiore efficienza, città più pulite e una raccolta differenziata più elevata. A Modena la situazione è addirittura peggiore rispetto al resto della regione e questo ennesimo aumento di tariffe certifica il fallimento totale della politica locale sulla gestione dei rifiuti. La distanza tra questa amministrazione e i cittadini è diventata siderale e la Lega non può che stare dalla parte degli interessi dei cittadini di questa città' - aggiunge Bertoldi.
Parole alle quali fanno eco quelle di Andrea Mazzi di Modena in Ascolto.