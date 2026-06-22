Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Un'iniziativa civica per accendere i riflettori sulle condizioni di degrado e insicurezza presenti in diverse aree della città. È questo l'obiettivo dell'evento in programma giovedì 25 giugno dalle ore 20, promosso dal comitato Modena Merita di Più, impegnato sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità.

L'iniziativa prevede la formazione di uno o più gruppi di cittadini, che partiranno da piazza Tien An Men per attraversare alcune aree particolarmente sensibili della città e convergere infine nell'area sottostante gli spalti del Parco Novi Sad. Durante il percorso saranno realizzate una o più dirette video social, con l'obiettivo di documentare in tempo reale le condizioni riscontrate lungo gli itinerari e mantenere i partecipanti collegati tra loro.





L'evento attraverserà alcune delle aree cittadine maggiormente segnalate dai residenti per problematiche legate al degrado urbano, alla sicurezza e alla qualità dello spazio pubblico, tra cui la zona Tempio/Stazione, l'ex AMCM, San Cataldo, via Ganaceto, la zona dei Viali, il Novi Sad e l'area delle stazione delle corriere.





'L'obiettivo non è creare allarmismo, ma offrire una testimonianza diretta e documentata dello stato di alcune zone della città, affinché le criticità non vengano ignorate e possano trovare risposte concrete', spiegano gli organizzatori. 'La scelta del parco Novi Sad come punto di arrivo non è casuale. L'area rappresenta infatti uno dei principali accessi al centro cittadino e, secondo i promotori, costituisce uno dei luoghi simbolo delle problematiche che da tempo vengono segnalate da residenti e frequentatori della zona'.