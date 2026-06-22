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Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Partiranno da piazza Tien An Men per attraversare alcune aree particolarmente sensibili della città e convergere infine nell'area degli spalti del Novi Sad

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Un'iniziativa civica per accendere i riflettori sulle condizioni di degrado e insicurezza presenti in diverse aree della città. È questo l'obiettivo dell'evento in programma giovedì 25 giugno dalle ore 20, promosso dal comitato Modena Merita di Più, impegnato sui temi della sicurezza urbana e della vivibilità.

L'iniziativa prevede la formazione di uno o più gruppi di cittadini, che partiranno da piazza Tien An Men per attraversare alcune aree particolarmente sensibili della città e convergere infine nell'area sottostante gli spalti del Parco Novi Sad. Durante il percorso saranno realizzate una o più dirette video social, con l'obiettivo di documentare in tempo reale le condizioni riscontrate lungo gli itinerari e mantenere i partecipanti collegati tra loro.


L'evento attraverserà alcune delle aree cittadine maggiormente segnalate dai residenti per problematiche legate al degrado urbano, alla sicurezza e alla qualità dello spazio pubblico, tra cui la zona Tempio/Stazione, l'ex AMCM, San Cataldo, via Ganaceto, la zona dei Viali, il Novi Sad e l'area delle stazione delle corriere.


'L'obiettivo non è creare allarmismo, ma offrire una testimonianza diretta e documentata dello stato di alcune zone della città, affinché le criticità non vengano ignorate e possano trovare risposte concrete', spiegano gli organizzatori. 'La scelta del parco Novi Sad come punto di arrivo non è casuale. L'area rappresenta infatti uno dei principali accessi al centro cittadino e, secondo i promotori, costituisce uno dei luoghi simbolo delle problematiche che da tempo vengono segnalate da residenti e frequentatori della zona'.

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