Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena ricorda l'eccidio nazifascista di Piazza Grande

Modena ricorda l'eccidio nazifascista di Piazza Grande

Vennero uccisi venti detenuti del carcere di Sant’Eufemia. Nove di loro erano partigiani, altri undici erano detenuti per altri motivi

1 minuto di lettura

Questa mattina, giovedì 30 luglio alle 9, il vicesindaco di Modena, Francesca Maletti, il presidente dell'Anpi, Vanni Bulgarelli, e la vicedirettrice dell’Istituto Storico di Modena, Chiara Lusuardi, hanno deposto una corona d’alloro presso la lapide che commemora l’eccidio che 82 anni fa, il 30 luglio del 1944, avvenne in Piazza Grande. Si trattò di una rappresaglia dei nazifascisti che uccisero barbaramente venti detenuti del carcere di Sant’Eufemia. Nove di loro erano partigiani, altri undici erano detenuti per altri motivi. La cerimonia si è tenuta in Piazza Grande, davanti alla facciata del Palazzo Vescovile dove si trova la lapide.

'L’82esimo anniversario dell’eccidio di Piazza Grande rinnova il dovere di custodire e trasmettere la memoria e la storia della Resistenza e della nostra città' - ha detto Francesca Maletti. 'Ricordare significa non solo rendere omaggio alle vittime, ma anche riaffermare ogni giorno i valori della libertà, della democrazia e della pace conquistati grazie al sacrificio di chi si oppose al nazifascismo. Con il passare degli anni cresce la responsabilità delle istituzioni, dell’Anpi, delle associazioni e della comunità nel trovare linguaggi e strumenti capaci di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, affinché le ultime testimonianze dirette della Resistenza continuino a essere vive e condivise'.

I nove partigiani erano: Geminiano Bisi (medaglia d’argento al valor militare), il padre Giulio Bisi, Gino Borelli, Franco Garavini, Gino Giovetti, Antonio Martelli, Nansen Neri, Agostino Rapini e Renzo Volpi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Orsa denuncia: 'Il biglietto a bordo a 2,70 euro sarà difficile da gestire e meno sicuro'

Modena, Orsa denuncia: 'Il biglietto a bordo a 2,70 euro sarà difficile da gestire e meno sicuro'

Modena, il Comune dona 100 ventilatori al carcere Sant'Anna

Modena, il Comune dona 100 ventilatori al carcere Sant'Anna

‘Modena, la fiaccolata per Monica Esposito si trasforma in caos e comizi per la sicurezza'

‘Modena, la fiaccolata per Monica Esposito si trasforma in caos e comizi per la sicurezza'

Cgil Modena: 'Maserati, ancora ammortizzatori sociali dopo le ferie: fiducia tradita'

Cgil Modena: 'Maserati, ancora ammortizzatori sociali dopo le ferie: fiducia tradita'

Modena, crisi Zenita group: sciopero contro i licenziamenti mascherati

Modena, crisi Zenita group: sciopero contro i licenziamenti mascherati

Modena, espansione Polo Conad: spunta grande area di manovra camion vicino alle case

Modena, espansione Polo Conad: spunta grande area di manovra camion vicino alle case

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Covid, il reintegro dei medici radiati: cortocircuito politico di governo e opposizione

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Progetti Pnrr, scoppia il caso dell'Ic Ferrari di Maranello: '400mila euro mai pagati al personale'

Articoli Recenti Il Comune di Sassuolo finanzia il Pride di Modena: per l'assessore evento di interesse pubblico

Il Comune di Sassuolo finanzia il Pride di Modena: per l'assessore evento di interesse pubblico

Rifiuti, Modena conferma aumento medio del 5%: 'Per una famiglia di 3 persone sono 14 euro in più l'anno'

Rifiuti, Modena conferma aumento medio del 5%: 'Per una famiglia di 3 persone sono 14 euro in più l'anno'

Vittime dell'attentato del 16 maggio, una fiaccolata in piazza Grande

Vittime dell'attentato del 16 maggio, una fiaccolata in piazza Grande

Ddl anti-maranza: il Pd modenese boccia la legge, ma Mezzetti disse che sui minori c'è troppo garantismo

Ddl anti-maranza: il Pd modenese boccia la legge, ma Mezzetti disse che sui minori c'è troppo garantismo