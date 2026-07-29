Di nuovo in Piazza Grande, ma replicando in versione fiaccolata la manifestazione già organizzata lo scorso 12 giugno, a breve distanza dall'attentato del giorno 16 maggio dal gruppo Verità e Giustizia e da Giovanni Esposito, fratello di Monica Esposito, morta il 22 luglio scorso dopo oltre due mesi di ricovero in ospedale e della quale ieri si sono celebrati i funerali.
Ritrovo questa sera, mercoledì 29 luglio alle ore 20:30, in Piazza Grande in ricordo non solo di Monica ma di tutte le persone, tra cui il marito di Monica Angelo, coinvolte nella strage.
Così come era avvenuto per il precedente appuntamento, anche per questa sera ha comunicato la propria adesione ufficiale il comitato civico per la sicurezza 'Modena merita di più'.
Nella foto, la piazza nella manifestazione del 12 giugno
Vittime dell'attentato del 16 maggio, una fiaccolata in piazza Grande
Confermata questa sera aperta a tutta la cittadinanza
Di nuovo in Piazza Grande, ma replicando in versione fiaccolata la manifestazione già organizzata lo scorso 12 giugno, a breve distanza dall'attentato del giorno 16 maggio dal gruppo Verità e Giustizia e da Giovanni Esposito, fratello di Monica Esposito, morta il 22 luglio scorso dopo oltre due mesi di ricovero in ospedale e della quale ieri si sono celebrati i funerali.
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