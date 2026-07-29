Futuro Nazionale: Davide Bergamini nominato responsabile regionale

Davide Bergamini è stato nominato responsabile regionale dell’Emilia-Romagna di Futuro Nazionale con Vannacci. La nomina, annunciata dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, rientra nel percorso di strutturazione del movimento sul territorio nazionale.



Attualmente è deputato eletto nella Lega, Davide Bergamini è uscito dal partito nel gennaio 2026, passando al gruppo misto per poi approdare al movimento generale Roberto Vannacci. “Ringrazio il Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni e il Generale Roberto Vannacci per la fiducia che hanno voluto accordarmi affidandomi questo importante incarico. Lo assumo con grande orgoglio, spirito di servizio e profondo senso di responsabilità. Lavorerò insieme a tutti i comitati, ai quali rivolgo i miei complimenti per il lavoro che svolgono quotidianamente, dell’Emilia-Romagna per rafforzare ulteriormente la presenza di Futuro Nazionale nella nostra regione, valorizzando il lavoro dei territori, coinvolgendo nuove energie e costruendo una rete sempre più solida e radicata.



L’Emilia-Romagna è una regione strategica e merita una presenza politica forte, capace di affrontare con determinazione i temi della sicurezza, del lavoro, dell’agricoltura, delle imprese, della pesca, del turismo e della tutela delle nostre comunità. Da oggi inizia una nuova sfida che affronterò con entusiasmo e massima disponibilità.”



Federica Barozzi, referente del Comitato Modena 20 di Futuro Nazionale, ha espresso,a nome di tutto il Comitato, le più sincere congratulazioni all’Onorevole Bergamini per la sua nomina. “Accogliamo questo nuovo incarico con grande entusiasmo e siamo pronti ad avviare una fase di intensa organizzazione territoriale, fondata su una stretta e proficua collaborazione con l’Onorevole Bergamini, per rafforzare la presenza e l’attività di Futuro Nazionale a Modena e in tutta la provincia.



Nella foto Davide Bergamini, deputato di Futuro Nazionale con Vannacci e neo responsabile regionale dell’Emilia-Romagna e Federica Barozzi Referente Comitato Modena 20 di Futuro Nazionale.

