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Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

'Il presidente de Pascale ha inviato una lettera di cordoglio all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger' - si legge in una nota

2 minuti di lettura
Clamorosa gaffe del presidente della Regione Michele De Pascale. Davanyi alla morte questa mattina di Monica Esposito di Nonantola, il presidente ha pensato fosse morta la turista tedesca che perse le gambe nell'incidente. E ha scritto anche una lettera di cordoglio all'ambasciatore. Tutto messo nero su bianco in una nota ufficiale (qui sotto). Ricordiamo che la signora tedesca 69enne è tornata in Germania nelle settimane scorse, esattamente il 21 maggio, dopo l'amputazione degli arti inferiori.

'Una terribile notizia, che ci riempie di tristezza. Tutta l’Emilia-Romagna si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore. È il cordoglio espresso dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome dell’intera Giunta regionale, per la morte della donna tedesca di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena lo scorso 16 maggio, deceduta questa mattina dopo essere stata ricoverata in condizioni critiche nella Terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, poi trasferita nello stesso reparto dell’Ospedale Civile di Baggiovara'. Si legge nella nota.
'Avevamo sperato tutti che ce la potesse fare, nonostante le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi - afferma il presidente -. I professionisti dei nostri ospedali hanno fatto tutto il possibile per salvarla, con competenza, dedizione e grande impegno.
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A loro va il nostro ringraziamento, così come a chi è intervenuto fin dai primi momenti per prestare soccorso e garantire le migliori cure. La nostra profonda gratitudine e riconoscenza- aggiunge de Pascale- vanno anche alla famiglia della signora, che rispettando la sua volontà, con un gesto di straordinaria umanità e generosità, ha espresso il consenso alla donazione degli organi. Una scelta che porta in sé, in un momento così tragico, una luce di speranza'. 'Il presidente de Pascale ha inviato una lettera di cordoglio anche all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger' - chiude la nota.

 

Dopo pochi minuti è giunta in redazione la nota corretta con l'eliminazione di ogni riferimento alla donna tedesca, ma ormai il telegramma all'ambasciatore è partito.
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