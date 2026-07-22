Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, nuova rissa tra gli ospiti di via delle Costellazioni

Modena, nuova rissa tra gli ospiti di via delle Costellazioni

La segnalazione arriva a pochi giorni dalla lettera formale inviata dall’amministratore del condominio situato al civico 160 al sindaco di Modena e al Prefetto

2 minuti di lettura

Una nuova rissa tra alcuni ospiti dell’ex studentato di via delle Costellazioni è stata segnalata da Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati Modena. L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza del quartiere e sulla gestione della struttura destinata all’accoglienza.


La segnalazione arriva a pochi giorni dalla lettera formale inviata dall’amministratore del condominio situato al civico 160 al sindaco di Modena e al Prefetto di cui La Pressa ha dato notizia. Nella comunicazione veniva denunciata una situazione di crescente degrado e insicurezza, con la richiesta di un intervento urgente da parte delle istituzioni competenti. Per Manuela Spaggiari non è più accettabile che le preoccupazioni e le segnalazioni dei residenti rimangano senza risposte concrete.


'Non possiamo assistere all’ennesimo episodio di violenza senza che vengano adottati provvedimenti efficaci. I cittadini hanno diritto a vivere in sicurezza e a ricevere risposte chiare dalle istituzioni. È indispensabile intervenire immediatamente per ripristinare condizioni di legalità, controllo e serenità in tutto il quartiere'. Secondo la presidente provinciale di Noi Moderati, la vicenda non può essere considerata un problema circoscritto alla sola area di via delle Costellazioni, ma riguarda la sicurezza dell’intera città. 'Chiediamo che la proprietà della struttura venga obbligata a intervenire subito, garantendo condizioni adeguate di gestione, vigilanza e sicurezza.

Spazio ADV dedicata a novisad
Occorre inoltre fare piena luce sull’organizzazione dell’accoglienza: chi è attualmente ospitato nella struttura? Quante persone vi risiedono? Quali controlli vengono effettuati? Quali enti sono responsabili della gestione?'


Manuela Spaggiari chiede inoltre piena trasparenza sull’impiego delle risorse pubbliche. 'I cittadini hanno il diritto di sapere quante risorse provenienti dalle loro tasse vengono utilizzate per questa accoglienza, da chi vengono gestite e con quali risultati. Non è accettabile spendere denaro pubblico senza garantire contemporaneamente sicurezza, rispetto delle regole e tutela dei residenti'. Noi Moderati sollecita pertanto un intervento coordinato del Comune di Modena, della Prefettura, delle forze dell’ordine, degli enti responsabili dell’accoglienza e della proprietà dell’immobile, affinché vengano adottate misure concrete per prevenire nuovi episodi di violenza e tutelare la qualità della vita nel quartiere.


'La sicurezza non può essere sacrificata e il rispetto delle regole deve valere per tutti. Le istituzioni hanno il dovere di garantire trasparenza, controllo e interventi concreti. Continueremo a vigilare affinché questa vicenda non venga ignorata e affinché ai cittadini vengano finalmente fornite risposte serie e tempestive', conclude Manuela Spaggiari.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Modena, Cgil, Uil e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

Modena, Cgil, Uil e Ugl contro Seta: 'Stangata sui biglietti, ma attenzione ai lavoratori tragicamente assente'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Spaccio di droga a Modena, 18 arresti: tre uomini finiscono in carcere

Spaccio di droga a Modena, 18 arresti: tre uomini finiscono in carcere

Articoli più Letti Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami

Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami

Gestione Opera Pia Castiglioni privatizzata: i sindaci dei Comuni del distretto spiegano la scelta

Gestione Opera Pia Castiglioni privatizzata: i sindaci dei Comuni del distretto spiegano la scelta

'Rifiuti, +8,8% approvato con un solo fine settimana di istruttoria: ModenaperModena unico voto contrario'

'Rifiuti, +8,8% approvato con un solo fine settimana di istruttoria: ModenaperModena unico voto contrario'