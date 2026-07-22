Modena, nuova rissa tra gli ospiti di via delle Costellazioni

Una nuova rissa tra alcuni ospiti dell’ex studentato di via delle Costellazioni è stata segnalata da Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati Modena. L’episodio riaccende l’allarme sulla sicurezza del quartiere e sulla gestione della struttura destinata all’accoglienza.





La segnalazione arriva a pochi giorni dalla lettera formale inviata dall’amministratore del condominio situato al civico 160 al sindaco di Modena e al Prefetto di cui La Pressa ha dato notizia. Nella comunicazione veniva denunciata una situazione di crescente degrado e insicurezza, con la richiesta di un intervento urgente da parte delle istituzioni competenti. Per Manuela Spaggiari non è più accettabile che le preoccupazioni e le segnalazioni dei residenti rimangano senza risposte concrete.





'Non possiamo assistere all’ennesimo episodio di violenza senza che vengano adottati provvedimenti efficaci. I cittadini hanno diritto a vivere in sicurezza e a ricevere risposte chiare dalle istituzioni. È indispensabile intervenire immediatamente per ripristinare condizioni di legalità, controllo e serenità in tutto il quartiere'. Secondo la presidente provinciale di Noi Moderati, la vicenda non può essere considerata un problema circoscritto alla sola area di via delle Costellazioni, ma riguarda la sicurezza dell’intera città. 'Chiediamo che la proprietà della struttura venga obbligata a intervenire subito, garantendo condizioni adeguate di gestione, vigilanza e sicurezza.

Occorre inoltre fare piena luce sull’organizzazione dell’accoglienza: chi è attualmente ospitato nella struttura? Quante persone vi risiedono? Quali controlli vengono effettuati? Quali enti sono responsabili della gestione?'





Manuela Spaggiari chiede inoltre piena trasparenza sull’impiego delle risorse pubbliche. 'I cittadini hanno il diritto di sapere quante risorse provenienti dalle loro tasse vengono utilizzate per questa accoglienza, da chi vengono gestite e con quali risultati. Non è accettabile spendere denaro pubblico senza garantire contemporaneamente sicurezza, rispetto delle regole e tutela dei residenti'. Noi Moderati sollecita pertanto un intervento coordinato del Comune di Modena, della Prefettura, delle forze dell’ordine, degli enti responsabili dell’accoglienza e della proprietà dell’immobile, affinché vengano adottate misure concrete per prevenire nuovi episodi di violenza e tutelare la qualità della vita nel quartiere.





'La sicurezza non può essere sacrificata e il rispetto delle regole deve valere per tutti. Le istituzioni hanno il dovere di garantire trasparenza, controllo e interventi concreti. Continueremo a vigilare affinché questa vicenda non venga ignorata e affinché ai cittadini vengano finalmente fornite risposte serie e tempestive', conclude Manuela Spaggiari.