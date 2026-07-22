Grande partecipazione lunedì sera alla tradizionale cena estiva di Fratelli d'Italia Modena, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Cesi: presenti l'europarlamentare Stefano Cavedagna e, soprattutto, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami. Insieme a loro hanno partecipato il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, il deputato Daniela Dondi, il presidente provinciale e consigliere regionale Ferdinando Pulitanò, il consigliere regionale Annalisa Arletti, oltre a numerosi amministratori locali e rappresentanti del partito provenienti da tutta la provincia.
'La straordinaria partecipazione di questa sera – ha commentato il senatore Michele Barcaiuolo - è il segnale di un partito vivo, radicato e in continua crescita. Vedere centinaia di persone riunite per condividere un momento di confronto e di amicizia è motivo di grande soddisfazione e rappresenta uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro lavoro sul territorio. Fratelli d'Italia continui a rafforzarsi grazie all'impegno quotidiano di amministratori, militanti e volontari. Serate come questa dimostrano quanto sia forte il senso di appartenenza della nostra comunità politica e quanto sia importante mantenere un rapporto costante con i cittadini'.
Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami
Barcaiuolo: 'Vedere centinaia di persone riunite per condividere un momento di confronto e di amicizia è motivo di grande soddisfazione'
Grande partecipazione lunedì sera alla tradizionale cena estiva di Fratelli d'Italia Modena, ospitata nella suggestiva cornice di Villa Cesi: presenti l'europarlamentare Stefano Cavedagna e, soprattutto, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami. Insieme a loro hanno partecipato il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, il deputato Daniela Dondi, il presidente provinciale e consigliere regionale Ferdinando Pulitanò, il consigliere regionale Annalisa Arletti, oltre a numerosi amministratori locali e rappresentanti del partito provenienti da tutta la provincia.
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