Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelvetro, primo caso di Dengue in provincia di Modena

Castelvetro, primo caso di Dengue in provincia di Modena

La donna, che risulta rientrata da un viaggio all’estero, è in buone condizioni. Segnalato anche un caso di Toscana Virus

1 minuto di lettura

È stato diagnosticato nel Comune di Castelvetro un caso confermato di Dengue, il primo in provincia di Modena di questa stagione. Dall’indagine epidemiologica sin qui condotta la donna, in buone condizioni, risulta rientrata da un viaggio all’estero. Come da protocollo, il Comune ha avviato le attività di disinfestazione straordinaria.

Nei giorni scorsi il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena ha inoltre riscontrato un caso di infezione da Toscana Virus, trasmesso dalla puntura di pappataci (o flebotomi). La donna, residente a Castelnuovo Rangone, è ricoverata all’Ospedale di Baggiovara: le condizioni sono in miglioramento. Generalmente questa infezione decorre in modo asintomatico, cioè senza presentare i sintomi tipici, o con sintomi lievi come febbre e cefalea. Solo in qualche raro caso può provocare meningite o meningo-encefalite.

Fondamentali, dunque, le azioni di prevenzione in capo ad ogni cittadino per contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare, in particolare nei giorni successivi a piogge intense seguite da alte temperature, condizioni che favoriscono lo sviluppo dell’insetto. In queste situazioni, è fondamentale rinnovare i trattamenti larvicidi nei luoghi in cui si possono formare ristagni d’acqua, sia in ambito pubblico sia nelle aree private.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Biblioteca Delfini: scade il contratto al primo dei 5 precari

Modena, Biblioteca Delfini: scade il contratto al primo dei 5 precari

Modena, biglietto del bus a 2 euro: rincaro record che tradisce la mobilità sostenibile

Modena, biglietto del bus a 2 euro: rincaro record che tradisce la mobilità sostenibile

Modena calcio: dalla Fiorentina arriva Alessandro Bianco

Modena calcio: dalla Fiorentina arriva Alessandro Bianco

Pavullo, Leopardi si racconta a una figlia: a Montecuccolo Annese presenta il suo libro

Pavullo, Leopardi si racconta a una figlia: a Montecuccolo Annese presenta il suo libro

Rifiuti Modena, Paldino sfida Mezzetti: 'Abbia rispetto delle istituzioni'

Rifiuti Modena, Paldino sfida Mezzetti: 'Abbia rispetto delle istituzioni'

Dopo i rifiuti, maxi stangata Seta approvata dal Comune di Modena: il biglietto del bus aumenta del 33%

Dopo i rifiuti, maxi stangata Seta approvata dal Comune di Modena: il biglietto del bus aumenta del 33%

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Scontri a Bologna, sindacato polizia locale: 'Scelta del sindaco ha messo a repentaglio sicurezza dei cittadini'

Scontri a Bologna, sindacato polizia locale: 'Scelta del sindaco ha messo a repentaglio sicurezza dei cittadini'

Caso Bologna, i medici Snami: 'Interventi frequenti, servono protocolli condivisi sanitari e Forze dell'ordine'

Caso Bologna, i medici Snami: 'Interventi frequenti, servono protocolli condivisi sanitari e Forze dell'ordine'

Modena, previsti temporali oggi pomeriggio: scatta l'allerta arancione

Modena, previsti temporali oggi pomeriggio: scatta l'allerta arancione

Modena, caldo e afa: Porta Aperta dona il sollievo di una doccia a chi vive in strada

Modena, caldo e afa: Porta Aperta dona il sollievo di una doccia a chi vive in strada