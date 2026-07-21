Castelvetro, primo caso di Dengue in provincia di Modena

È stato diagnosticato nel Comune di Castelvetro un caso confermato di Dengue, il primo in provincia di Modena di questa stagione. Dall’indagine epidemiologica sin qui condotta la donna, in buone condizioni, risulta rientrata da un viaggio all’estero. Come da protocollo, il Comune ha avviato le attività di disinfestazione straordinaria.

Nei giorni scorsi il Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena ha inoltre riscontrato un caso di infezione da Toscana Virus, trasmesso dalla puntura di pappataci (o flebotomi). La donna, residente a Castelnuovo Rangone, è ricoverata all’Ospedale di Baggiovara: le condizioni sono in miglioramento. Generalmente questa infezione decorre in modo asintomatico, cioè senza presentare i sintomi tipici, o con sintomi lievi come febbre e cefalea. Solo in qualche raro caso può provocare meningite o meningo-encefalite.

Fondamentali, dunque, le azioni di prevenzione in capo ad ogni cittadino per contribuire a limitare la proliferazione delle zanzare, in particolare nei giorni successivi a piogge intense seguite da alte temperature, condizioni che favoriscono lo sviluppo dell’insetto. In queste situazioni, è fondamentale rinnovare i trattamenti larvicidi nei luoghi in cui si possono formare ristagni d’acqua, sia in ambito pubblico sia nelle aree private.