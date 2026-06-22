Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Per spiegare i percorsi alternativi, il Comune di Modena ha realizzato un video (sopra) che, attraverso mappe, immagini, testi e voce, consente di comprendere più facilmente le strade alternative da percorrere per mezzi leggeri o pesanti.
I lavori che verranno eseguiti nel corso della chiusura, a cura di Autostrade per l’Italia, consistono nel posizionamento di uno scatolare che consentirà il transito sulla Complanarina in corso di realizzazione sotto il cavalcavia della Nuova Estense. L’operazione richiede inevitabilmente la chiusura della strada presso Cantone del Mugnano, condivisa nell’ambito del Cov (Comitato operativo di viabilità).
I percorsi alternativi durante la chiusura del cavalcaviaPer chi dalla zona urbana a sud di Modena, attraverso la Nuova Estense, si dirige fuori città sarà obbligatorio svoltare a destra sulla complanare Einaudi in direzione via Giardini.
Allo stesso modo, i mezzi pesanti provenienti dai comuni montani e diretti a Modena, a Pozza di Maranello dovranno svoltare a sinistra sulla Pedemontana in direzione Sassuolo e prendere la tangenziale Modena-Sassuolo in direzione Modena per poi entrare in città. Anche i mezzi pesanti provenienti da Montale e Castelnuovo e diretti a Modena sono invitati a raggiungere la Pedemontana e a fare lo stesso percorso.
La medesima indicazione, proseguendo allo svincolo 18 sull’anello della tangenziale in direzione nord, è consigliata per raggiungere il casello autostradale di Modena nord, mentre chi dai comuni montani deve prendere l’autostrada in direzione Bologna, dalla Nuova Estense a Pozza di Maranello può svoltare a destra sulla Pedemontana fino a Valsamoggia, da dove potrà entrare in autostrada.
Per i soli mezzi leggeri è possibile il percorso alternativo che aggira il tratto di chiusura sulla Nuova Estense passando per Paganine e
Anche il trasporto pubblico, la linea extraurbana 820 Modena/Montale/Maranello/Pavullo, sarà deviata per Portile e Paganine all’altezza di via Santa Lucia, a Montale, in entrambe le direzioni. Le fermate lungo la Nuova Estense nel tratto tra Montale e Vaciglio saranno soppresse, e servite esclusivamente dal Prontobus Modena sud (Santa Maria di Mugnano, Bellaria, San Martino di Mugnano e Santa Maria scuole). Le corse del trasporto extraurbano manterranno gli orari di partenza programmati ai capilinea, con un aumento di percorrenza di almeno 10 minuti rispetto all’orario esposto (variabile a seconda del traffico).