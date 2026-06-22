Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

I percorsi alternativi durante la chiusura del cavalcavia

Dalla mezzanotte di sabato 27 giugno fino a fine luglio verrà chiusa la Nuova Estense in corrispondenza del cavalcavia autostradale per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della Complanarina nel tratto dalla Nuova Estense al casello di Modena sud e del collegamento con la viabilità ordinaria sulla statale 12, strada Bellaria o più comunemente Nuova Estense.Per spiegare i percorsi alternativi, il Comune di Modena ha realizzato un videoche, attraverso mappe, immagini, testi e voce, consente di comprendere più facilmente le strade alternative da percorrere per mezzi leggeri o pesanti.I lavori che verranno eseguiti nel corso della chiusura, a cura di Autostrade per l’Italia, consistono nel posizionamento di uno scatolare che consentirà il transito sulla Complanarina in corso di realizzazione sotto il cavalcavia della Nuova Estense. L’operazione richiede inevitabilmente la chiusura della strada presso Cantone del Mugnano, condivisa nell’ambito del Cov (Comitato operativo di viabilità).Per chi dalla zona urbana a sud di Modena, attraverso la Nuova Estense, si dirige fuori città sarà obbligatorio svoltare a destra sulla complanare Einaudi in direzione via Giardini.Le auto (percorso consigliato) e i mezzi pesanti (percorso obbligatorio) diretti verso i comuni montani, potranno uscire allo svincolo 18 della complanare e prendere la tangenziale Modena-Sassuolo in direzione Sassuolo, fino a Fiorano, dove i veicoli dovranno svoltare a sinistra su strada provinciale 467, più conosciuta come Pedemontana, fino a Pozza di Maranello, dove potranno riprendere la Nuova Estense nella direzione dei comuni montani o verso Montale Rangone se diretti in quell’area irraggiungibile a causa della chiusura.Allo stesso modo, i mezzi pesanti provenienti dai comuni montani e diretti a Modena, a Pozza di Maranello dovranno svoltare a sinistra sulla Pedemontana in direzione Sassuolo e prendere la tangenziale Modena-Sassuolo in direzione Modena per poi entrare in città. Anche i mezzi pesanti provenienti da Montale e Castelnuovo e diretti a Modena sono invitati a raggiungere la Pedemontana e a fare lo stesso percorso.La medesima indicazione, proseguendo allo svincolo 18 sull’anello della tangenziale in direzione nord, è consigliata per raggiungere il casello autostradale di Modena nord, mentre chi dai comuni montani deve prendere l’autostrada in direzione Bologna, dalla Nuova Estense a Pozza di Maranello può svoltare a destra sulla Pedemontana fino a Valsamoggia, da dove potrà entrare in autostrada.Per i soli mezzi leggeri è possibile il percorso alternativo che aggira il tratto di chiusura sulla Nuova Estense passando per Paganine ePortile: i veicoli in uscita dall’area urbana a sud di Modena verso i comuni del perimetro sud e i comuni montani, alla rotatoria tra la Nuova Estense e strada Contrada possono svoltare per via Gherbella, poi a destra su strada Paganine e, arrivati a Portile, svoltare a destra per via per Castelnuovo, raggiungendo la Nuova Estense all’altezza della rotatoria subito dopo il cavalcavia chiuso. Viceversa, chi è diretto a Modena può percorrere la Nuova Estense fino alla rotatoria in zona Santa Maria di Mugnano, svoltare per via per Castelnuovo, strada Paganine, via Gherbella per ritornare sulla Nuova Estense aggirando il punto di chiusura. Le deviazioni saranno indicate con apposita cartellonistica lungo i percorsi.Anche il trasporto pubblico, la linea extraurbana 820 Modena/Montale/Maranello/Pavullo, sarà deviata per Portile e Paganine all’altezza di via Santa Lucia, a Montale, in entrambe le direzioni. Le fermate lungo la Nuova Estense nel tratto tra Montale e Vaciglio saranno soppresse, e servite esclusivamente dal Prontobus Modena sud (Santa Maria di Mugnano, Bellaria, San Martino di Mugnano e Santa Maria scuole). Le corse del trasporto extraurbano manterranno gli orari di partenza programmati ai capilinea, con un aumento di percorrenza di almeno 10 minuti rispetto all’orario esposto (variabile a seconda del traffico).Verranno comunque garantiti da Seta gli interscambi con la linea 640 a Maranello.