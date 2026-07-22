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Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, è deceduta stamattina

2 minuti di lettura
Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni di Nonantola investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso messo in atto dal 31enne El Koudri. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’ospedale Civile di Baggiovara dove è deceduta stamattina dopo due mesi di agonia.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi.

‘Le Direzioni, i medici e il personale infermieristico di Azienda Ospedaliero – Universitaria, Azienda Usl di Modena e Azienda Usl di Bologna, desiderano esprimere il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente’ - si legge in una nota.

 

Il marito di Monica Esposito, coinvolto e rimasto ferito nell'attentato, era stato ricoverato insieme alla moglie all'ospedale Maggiore dal quale è stato dimesso e trasferito in una struttura per la riabilitazione.

'Una notizia tragica che accogliamo con enorme tristezza - afferma il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -.
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Le mie condoglianze più sincere vanno al marito, rimasto anch'esso ferito lo scorso 16 maggio, alle figlie e al figlio, ai fratelli e sorelle e a tutti i familiari. In questo momento di dolore dobbiamo mettere da parte tutte le polemiche e deve prevalere il senso di umana vicinanza. Questo lutto rafforza la richiesta di una piena giustizia verso chi si è reso responsabile di questo terribile attentato. Continueremo a fare tutto quello che possiamo per stare accanto alle persone ferite e confermiamo il nostro impegno per rappresentare, nel processo che verrà, una comunità ferita perchè Modena non può e non deve dimenticare quanto accaduto. Ci stringiamo alla comunità di Nonantola e alla sindaca Baccolini, anch'essa colpita da questa notizia. Nel giorno delle esequie, i nostri Comuni proclameranno il lutto cittadino'.
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