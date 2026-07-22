Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Contestualmente all'approvazione, in consiglio comunale, delle variazione di bilancio comprensiva anche di 474 mila euro che per sceta della giunta Mezzetti andranno a finanziare lavori di riqualificazione all'edificio di proprietà comunale ma dato in concessione gratuita decennale all'associazione islamica anche per attività di culto, Il Comune di Modena passa dalle parole ai fatti sui lavori con determina che avvia formalmente il procedimento tecnico-amministrativo.



La determina del 21 luglio firmata dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici, nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP). Passaggio preliminare ad altri passaggi per i lavori.

La determina costituisce anche il gruppo di lavoro che affiancherà il RUP, composto da altri tre professionisti.





Un atto che conferma la chiara intenzione di procedere ai lavori in un percorso già previsto dal Documento Unico di Programmazione del Comune. Con la nomina del RUP, ora si apre la fase operativa: predisposizione del progetto, definizione del quadro economico, avvio delle procedure di gara e calendarizzazione dei lavori su uno spazio in cui il Comune è giù intervenuto in passato e che dal 2033, se non ci saranno le condizioni per fare valere il protocollo firmato dall'ex sindaco Muzzarelli due giorni prima delle elezioni per prorogare di 30 anni la concessione alla comunità islamica dell'utilizzo dell'edificio, potrebbe essere soggetto a procedura per aggiudicazione della concessione attraverso bando pubblico.Nella foto, il complesso di via delle Suore dato in concessione gratuita dal Comune utilizzato come moschea a valenza provinciale