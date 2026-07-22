Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Moschea via delle Suore: il Comune finanzia e accelera sulla ristrutturazione

Nominato il Responsabile Unico del procedimento. Lunedì il Consiglio ha approvato a maggioranza 474 mila euro da destinare all'intervento edilizio

1 minuto di lettura

Contestualmente all'approvazione, in consiglio comunale, delle variazione di bilancio comprensiva anche di 474 mila euro che per sceta della giunta Mezzetti andranno a finanziare lavori di riqualificazione all'edificio di proprietà comunale ma dato in concessione gratuita decennale all'associazione islamica anche per attività di culto, Il Comune di Modena passa dalle parole ai fatti sui lavori con determina che avvia formalmente il procedimento tecnico-amministrativo.

La determina del 21 luglio firmata dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici, nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP). Passaggio preliminare ad altri passaggi per i lavori.
La determina costituisce anche il gruppo di lavoro che affiancherà il RUP, composto da altri tre professionisti.

 

Un atto che conferma la chiara intenzione di procedere ai lavori in un percorso già previsto dal Documento Unico di Programmazione del Comune. Con la nomina del RUP, ora si apre la fase operativa: predisposizione del progetto, definizione del quadro economico, avvio delle procedure di gara e calendarizzazione dei lavori su uno spazio in cui il Comune è giù intervenuto in passato e che dal 2033, se non ci saranno le condizioni per fare valere il protocollo firmato dall'ex sindaco Muzzarelli due giorni prima delle elezioni per prorogare di 30 anni la concessione alla comunità islamica dell'utilizzo dell'edificio, potrebbe essere soggetto a procedura per aggiudicazione della concessione attraverso bando pubblico.

Nella foto, il complesso di via delle Suore dato in concessione gratuita dal Comune utilizzato come moschea a valenza provinciale

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

'Rifiuti Modena, l’aumento dell’8% voluto da Hera è tre volte l’incremento del costo della vita'

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Maxi stangata biglietti del bus a Modena, Vaccari (Pd): 'Colpa dei tagli del Governo'

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Trasporto pubblico a Modena, stangata senza precedenti sul prezzo del biglietto: la rabbia di Federconsumatori

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami

Fratelli d'Italia Modena, 400 persone alla cena a Villa Cesi con Galeazzo Bignami