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Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Modena, maxi stangata biglietti Seta, la delibera non passa nemmeno dal Consiglio: l'ok oggi in giunta

Non solo, dieci anni fa l'aumento del biglietto venne compensato da una diminuzione del prezzo degli abbonamenti. Oggi invece gli abbonamenti restano inalterati

2 minuti di lettura
La stangata del 33% sul costo del biglietto del trasporto pubblico a Modena, annunciata ieri dal sindaco Massimo Mezzetti, non verrà nemmeno discussa in Consiglio comunale. A differenza di quanto avvenuto con gli aumenti di 10 anni fa (da 1,20 a 1,50 euro), la delibera non passerà infatti dal dibattito in Aula (peraltro con feroci polemiche), ma verrà approvata direttamente dalla Giunta comunale che si riunirà oggi.

Tecnicamente si tratta di una scelta che dà attuazione ad impegni assunti nel 2023 con la proroga del contratto di servizio con Seta che prevedeva due adeguamenti tariffari: il primo, relativo ai servizi extraurbani, introdotto nel 2023; il secondo, relativo ai servizi urbani, che era programmato per il 2025 e rimandato quindi di un anno. Dal punto di vista formale quindi non serviva il voto in Consiglio, ma nulla avrebbe impedito di portare la discussione a un confronto democratico. Invece nulla.

La giunta procede con la stangata record, peraltro per nulla attenuata dal mantenimento del costo degli abbonamenti al livello attuale. Infatti nel 2016, a fronte dell'aumento del biglietto, diminuirono i prezzi degli abbonamenti al trasporto pubblico: il mensile passò da 33 a 30 euro, quello annuale da 260 a 240 euro per chi aveva meno di 26 anni e da 280 a 260 euro per gli over 27 anni.
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Oggi invece si aumenta il biglietto del 33% e si vende come un successo la sterilizzazione degli abbonamenti. Una sterilizzazione costata al Comune 200.000 euro, Comune che quindi avrebbe benissimo potuto stanziare altre risorse per calmierare gli aumenti del biglietto unico, dando un segnale importante in termini di qualità dell'aria, buone pratiche, incentivazione del trasporto pubblico locale in termini green.
Giuseppe Leonelli
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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