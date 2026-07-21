Rifiuti Modena, Mezzetti a Paldino: 'Io coerente con programma elettorale, tu lo hai tradito'

'Avrei evitato di tornare ancora una volta sulla polemica che in questi giorni ha occupato un po' tutta l'informazione modenese sul rincaro dei costi del piano economico finanziario delle multiutility, di Hera, così come di Aimag o di Iren che ha riguardato praticamente tutti i comuni della nostra regione. Rincari che sono dovuti all'aumento dei costi contrattuali dei lavoratori del settore, sacrosanti costi contrattuali, all'aumento del carburante, ai costi energetici, ai costi dei servizi, nello specifico modenese ai costi della prima rivoluzione del cambio di sistema del 2022-23, che ha comportato un costo di circa 4 milioni di euro e che, per effetto di trascinamento, sono arrivati ad oggi ad essere dovuti pagare da noi'.Così il sindaco Massimo Mezzetti interviene nuovamente con un video sui social sul tema rifiuti e sulle parole del consigliere regionale Vincenzo Paldino

'Detto ciò la mia controrivoluzione ha comportato un maggior costo, un ulteriore costo di 900 mila euro che rappresentano il 2% del totale dei 42 milioni di Euro del piano economico finanziario, però c'è un consigliere regionale, il consigliere Vincenzo Paldino di Modena civica, che ha pensato bene di lanciare una crociata personale nei miei confronti da diverse settimane che punta a screditarmi eche punta a dire che la mia scelta di tornare ai cassonetti, una scelta in favore di quelle migliaia di cittadini che vivono nelle aree più densamente popolate e che soffrivano il disagio di tenere i sacchi in casa di carta e plastica per una intera settimana, è stata la causa madre di tutti gli aumenti - aggiunge Mezzetti -. Evidentemente Modena a causa della mia scelta fa pagare un prezzo a tutta Italia, dopodiché si è accorto della baggianata, ma adesso insiste dicendo che il problema non è solo economico, ma è soprattutto politico e che io sarei un sindaco di centro-sinistra, un sindaco progressista e che ha fatto una scelta controcorrente rispetto a quella che tutte le amministrazioni d'Italia di centro-sinistra, quella cioè della raccolta porta a porta con i sacchi a terra. Io consiglierei di tornare alla lettura del mio programma elettorale del 2024, quando mi son candidato sindaco in cui dichiaravo che se fossi stato eletto sindaco avrei reintrodotto i cassonetti nelle zone più densamente popolate. Quel programma fu sottoscritto da tutte le forze politiche del centro-sinistra, fra le quali Modena Civica.Dopodiché nel momento in cui io, per ragioni dovute al fatto che è prerogativa del sindaco di scegliere i suoi assessori, e invece Modena Civica voleva impormi una sua scelta unica, non una rosa di proposte, rifiutai, loro hanno deciso di uscire e da allora hanno scatenato una polemica nei miei confronti - chiude Mezzetti -. Ecco perché io ho parlato in questi giorni di meschimità e disonestà elettuale, perché io ho presentato il programma e lo ho portato avanti. Su quel programma io ho preso il 64% dei voti a Modena e siccome io sono una persona onesta intellettualmente, l'ho portato avanti con coerenza, anche attraverso difficoltà, Paldino viceversa lo ha tradito e oggi sta continuando a tradirlo'.