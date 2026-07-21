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Modena calcio: dalla Fiorentina arriva Alessandro Bianco

Modena calcio: dalla Fiorentina arriva Alessandro Bianco

Il centrocampista con 12 presenze in serie A e Conference League acquisito a titolo defiinitivo fino al 2029

1 minuto di lettura

Con la squadra in ritiro in Trentino, il Modena calcio ha comunicato oggi di avere acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Alessandro Bianco. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.

 

Nato a Torino nel 2002, Bianco muove i primi passi nei settori giovanili del Torino e del Chisola, prima di approdare alla Fiorentina nel 2018. Con la formazione Primavera viola conquista tre Supercoppe e una Coppa Italia di categoria, arrivando a esordire in Prima Squadra nell’agosto 2021.
Nella stagione 2022/23 viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra, con cui colleziona 12 presenze tra Serie A e UEFA Conference League.
Nell’annata successiva si trasferisce in prestito alla Reggiana, in Serie B, mettendosi in evidenza con 34 presenze, 2 reti e un assist. Nel 2024/25 torna a giocare in Serie A con la maglia del Monza, prima di vivere l’ultima stagione in Grecia con il PAOK: con il club di Salonicco totalizza 24 presenze e realizza anche una rete in UEFA Europa League.

 

Bianco vanta anche un trascorso nelle nazionali giovanili azzurre: ha giocato con Under 18 e Under 20, vincendo l’Elite League 2021-2022, prima di esordire e segnare con l’Under 21, partecipando poi nel 2025 all’Europeo di categoria.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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