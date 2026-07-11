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Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Ok ai lavori allo stadio: annullata l'amichevole con la Fiorentina

Conseguenza immediata dall'accordo tra Società e Comune per l'avvio del cantiere di riqualificazione dell'impianto di illuminazione. Spastata l'amichevole col c

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Hanno preso il via in settimana i lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia. Lo ha comunicato la società gialloblù riferendo dell'incontro giudicato proficuo tenutosi in Municipio fra il Club gialloblù e l’Amministrazione Comunale di Modena, alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti, degli Assessori Andrea Bortolamasi e Giulio Guerzoni e dei Dirigenti di riferimento e seguito alle prime riunioni organizzative con l’impresa aggiudicataria.


'I lavori - scrive la società in una nota - procederanno a ritmo serrato, nel rispetto delle tempistiche stabilite per consegnare lo stadio nei tempi concordati ed in linea con l’avvio dell’attività ufficiale del Modena FC.

Per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere e consentire la massima operatività degli addetti, durante tutta la fase dei lavori non sarà consentito l’utilizzo dello stadio per manifestazioni sportive e/o pubbliche. In virtù di ciò, la partita amichevole contro la Fiorentina, prevista per l’8 agosto, è stata annullata. Quella invece contro il Cittadella Modena verrà disputata in altra sede (data e sede in fase di definizione). Per lo stesso motivo, nel suddetto periodo purtroppo il Modena FC sarà impossibilitato ad organizzare sedute di allenamento a porte aperte al pubblico.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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