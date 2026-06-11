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Il Modena ha deciso: il nuovo allenatore è Daniele Galloppa

Il Modena ha deciso: il nuovo allenatore è Daniele Galloppa

Vincitore del titolo di Campione d’Italia con la Fiorentina Primavera, è pronto un contratto biennale

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Daniele Galloppa sarà il nuovo allenatore del Modena FC per la prossima stagione calcistica in Serie B. La dirigenza gialloblù, guidata dal presidente Carlo Rivetti e dal Direttore Generale Sport Andrea Catellani, ha raggiunto l'accordo definitivo con il tecnico romano classe 1985. Per Galloppa, fresco vincitore del titolo di Campione d’Italia con la Fiorentina Primavera, è pronto un contratto biennale che sancisce l'inizio di un nuovo ciclo tecnico allo stadio Alberto Braglia.

L'incontro decisivo avvenuto nelle ultime ore ha portato alla definitiva fumata bianca, superando la concorrenza di altre piazze importanti della categoria come Cesena e Catanzaro. La scelta della società punta in modo deciso su un profilo emergente per avviare un progetto a lungo termine fondato su un calcio propositivo e coraggioso. Galloppa si legherà ufficialmente al club emiliano per le prossime due stagioni, tornando a Modena dove aveva già vissuto un'esperienza da calciatore nel corso del 2015.

Il profilo del nuovo mister si sposa perfettamente con la linea verde e la filosofia strategica del direttore sportivo Catellani. reduce dallo scudetto conquistato nel Campionato Primavera 1 alla guida dei giovani viola, il tecnico è noto per la sua flessibilità tattica e per la grande abilità nella valorizzazione dei talenti. Quella di Modena rappresenterà per lui la primissima esperienza sulla panchina di una prima squadra tra i professionisti. Il club affiderà ora al mister una rosa che verrà parzialmente rinnovata e rinforzata durante la sessione estiva di calciomercato, con l'obiettivo di disputare una stagione da protagonisti e gettare basi solide per il futuro dei gialloblu.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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