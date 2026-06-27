Gran Premio d’Austria, Russell in pole davanti alle due Ferrari

George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, realizzando un incredibile 1’06″113. Il britannico della Mercedes, nonostante una bandiera gialla causata da Max Verstappen nell’ultimo settore, beffa la Ferrari di Charles Leclerc di 0″236; terza piazza per l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0″295). Quarto tempo, invece, per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel tratto finale rallenta per la bandiera gialla e resta a 0″301 dal compagno di squadra. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani appuntamento alle 15 con la gara sul tracciato di Spielberg.

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