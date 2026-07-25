Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza

1 minuto di lettura

Lando Norris beffa le Ferrari e partirà domani davanti a tutti nel Gran Premio d’Ungheria. Il campione del mondo in carica, nonostante una bandiera gialla nel finale, trova in extremis il giro buono che gli vale la 17esima pole in carriera, la prima stagionale: 1’17″207 il crono che permette al pilota della McLaren di mettersi alle spalle le due Rosse. Charles Leclerc, secodno a 0″238, affiancato da Andrea Kimi Antonelli (+0″272), che limita i danni e si prende la quarta posizione.
Lewis Hamilton è stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza: è stato sanzionato per impeding nei confronti di Oscar Piastri, che era nel giro lanciato nel corso dell’ultima manche delle qualifiche.
Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, dopo oltre un secolo Enzo Ferrari di nuovo in figurina

Modena, dopo oltre un secolo Enzo Ferrari di nuovo in figurina

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Ferrari Amalfi, ecco l'ultima granturismo prodotta dalla casa di Maranello

Ferrari Amalfi, ecco l'ultima granturismo prodotta dalla casa di Maranello

Fondazione Fossoli: Chiara Ferrari è la nuova direttrice

Fondazione Fossoli: Chiara Ferrari è la nuova direttrice

Formula 1, in Gran Bretagna vince Leclerc: sfortunato Antonelli

Formula 1, in Gran Bretagna vince Leclerc: sfortunato Antonelli

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Russell vince in Austria davanti a Verstappen e Antonelli: deludono le Ferrari

F1, Russell vince in Austria davanti a Verstappen e Antonelli: deludono le Ferrari

Antonelli domina il sabato a Silverstone: vince la Sprint davanti a Hamilton e conquista la pole su Leclerc

Antonelli domina il sabato a Silverstone: vince la Sprint davanti a Hamilton e conquista la pole su Leclerc

Gran Premio d’Austria, Russell in pole davanti alle due Ferrari

Gran Premio d’Austria, Russell in pole davanti alle due Ferrari

Ospedale di Sassuolo, Bezzecchi operato alla clavicola dal professor Porcellini

Ospedale di Sassuolo, Bezzecchi operato alla clavicola dal professor Porcellini

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il Medolla San Felice guarda ancora in alto

Eccellenza, il Medolla San Felice guarda ancora in alto

Modena Calcio: Ambrosino torna gialloblù

Modena Calcio: Ambrosino torna gialloblù

Promozione, il Castelnuovo cambia poco

Promozione, il Castelnuovo cambia poco

Serie B, i Gialli cominciano con due gare consecutive in trasferta: Benevento e Cremona

Serie B, i Gialli cominciano con due gare consecutive in trasferta: Benevento e Cremona