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Promozione, il Castelnuovo cambia poco

Promozione, il Castelnuovo cambia poco

Il Castelnuovo anche quest'anno punta a una salvezza anticipata

1 minuto di lettura

Pochi cambiamenti per il Castelnuovo che anche quest'anno punta a una salvezza anticipata.

Lo staff

Presidente Andrea Muratori, vicepresidente Romano Maffei, direttore sportivo Luca Corsini, direttore generale Fabrizio Casagrandi, team manager Mattia Guglielmetti, segretario Claudio Borelli, dirigenti Giulio Ori, Wilmer Paolini, Maurizio Piccinini; allenatore Marco Casagrandi (c), viceall. Nicola Salamone, prep.portieri Simone Ferrari, prep.stletico Davide Cavalieri, mach analyst Emilio Luppi, fisioterapista Matteo Bruini.

La rosa

Portieri: Francesco Ripesi (04), Luca Tosi (00 Solierese)

Difensori: Elvis Aryee (00 Spilamberto), Luca Baroni (98), Emanuele Manini (05), Simone gilioli (05), Pierre Le Guern (03), Lauro Fontanesi (96), Samuele Copertino (03), Valentino Borelli (08 juniores).

Centrocampisti: Valerio Bellei Ponzi (02), Riccardo Lodi (06), Luca Mazzoli (05), Andrea Monti (07 juniores), Niccolò Peppoloni (00), Lorenzo Pivetti (05), Matteo Reggiani (95), Luigi Sannino (01 Solignano), Giorgio Soli (00 promozione Piemonte), Manuel Del Carlo (08 juniores).

Attaccanti: Simone Bellentani (04), Fabrizio Facchini (07 juniores), Mehdi Fatihi (07 Fiorano), Gabriele Fugallo (05), Alessandro Ienna (05), Matteo Pittalis (06 Montombraro).

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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