Atlanta 1996, sono passati 30 anni: Marcello Barbieri e la grande tradizione della ginnastica modenese

A trent’anni dai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, Marcello Barbieri rappresenta ancora una delle figure più significative della ginnastica artistica italiana degli anni Novanta. Un atleta che ha scritto una pagina importante della disciplina vestendo la maglia della Nazionale in due edizioni olimpiche consecutive: Barcellona 1992 e Atlanta 1996.

La sua storia è anche una parte importante della storia della ginnastica modenese. Il percorso di Barbieri è infatti nato e cresciuto alla 'Ginnastica Panaro', società che in quegli anni rappresentava uno dei principali centri di riferimento della ginnastica artistica italiana. La palestra della società è oggi intitolata al professor Ermanno Barbieri, figura tecnica e dirigenziale fondamentale nel percorso di crescita dell’atleta e nello sviluppo del movimento ginnico modenese.

La formazione di Marcello Barbieri si è costruita all’interno della 'Ginnastica Panaro', inizialmente sotto la guida ,prima, dell'allenatore Roberto Lorini e successivamente con il tecnico prof. Massimo Cuoghi, che ne ha accompagnato con continuità e grande competenza la crescita tecnica e agonistica fino ai massimi livelli nazionali.

Il trasferimento al Centro Federale di Milano ha rappresentato il passaggio decisivo verso l’attività internazionale, fino alla partecipazione ai Giochi Olimpici.

Quegli anni rappresentarono un periodo straordinario per la Ginnastica Panaro, capace di raccogliere risultati di grande prestigio grazie a un gruppo di atleti di assoluto valore.

Tra questi anche Yuri Chechi, che militò nella società modenese contribuendo alla conquista di uno scudetto e confermando il ruolo della Panaro come una delle realtà più importanti del panorama nazionale.

Accanto a Barbieri si affermarono altri protagonisti della ginnastica italiana legati alla stessa realtà sportiva, come Andrea Anceschi e Domenico Giangregorio, atleti capaci di partecipare a importanti competizioni internazionali, inclusi i Campionati del Mondo, contribuendo a consolidare il prestigio della scuola modenese.

Il livello tecnico raggiunto da questi ginnasti portò anche a importanti investimenti per migliorare le strutture sportive. Grazie alla presenza di questi tre atleti Marcello Barbieri, Andrea Anceschi e Domenico Giangregorio, il Comune di Modena realizzò una' speciale buca' per gli atterraggi, una struttura fondamentale per consentire agli atleti di allenare in sicurezza gli elementi più complessi e rischiosi della ginnastica artistica. Una soluzione tecnica che ancora oggi viene utilizzata dagli attuali ginnasti della società per affrontare esercizi caratterizzati da difficoltà e livelli di rischio sempre maggiori.

Terminata la carriera agonistica, Barbieri ha continuato il proprio percorso nella ginnastica come allenatore, allenando tra gli altri il campione Salvatore Maresca presso la società di Ginnastica artistica Salerno e lavorando negli ultimi anni presso la Società Ginnastica Renato Serra di Cesena, vincitrice dell'ultimo scudetto italiano per il settore ginnastica artistica femminile.

Dalla prossima stagione inizierà una nuova esperienza alla storica Società Ginnastica Libertas Vercelli.

A trent’anni da Atlanta, la storia di Marcello Barbieri rimane una testimonianza del valore della scuola modenese e della capacità della Ginnastica Panaro di formare atleti di livello internazionale. L’auspicio è che la palestra intitolata al professore Ermanno Barbieri possa continuare anche in futuro a rappresentare un luogo di crescita e formazione per nuovi talenti, come avvenuto negli anni Novanta.





Nella foto Marcello Barbieri a destra e a sinistra Salvatore Maresca medaglia di bronzo ai mondiali agli anelli 2021 in Giappone