Serie D, Cittadella Vis Modena: domani si parte

Parte domani, mercoledì, la stagione della Cittadella Modena col primo allenamento presso il 'campo 'Botti'. A seguire, la squadra svolgerà il ritiro precampionato a Sestola, dove lavorerà da lunedì 27 luglio a sabato 1 agosto, proseguendo la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie D.
Questa l'attuale rosa a disposizione di mister Gori.
Portieri: Raffaele Mantini (2007, Correggese), Andrea Celenza (2007).
Difensori: Minel Sabotic (’94), Matteo Boccaccini (’93), Federico Fort (2002), Filippo Stopelli (2006), Davide Caretti (2005), Cesare Vicini (2008), Jacopo Piermaria (2008, Tr. Coriano), Alan Ugolotti ('08, Bologna), Bonetti Mattia ('05, Progresso).
Centrocampisti: Lorenzo Mandelli (’98), Luigi Dodaro (’97), Roberto Sansò (2004, Progresso), Simone Teresi (2005), Matteo Arnesano (2009, Sp. Scandiano), Osmane Camara (2006), Pietro Mezzadri Majani (2006, Progresso), Antonio Caiazzo (2008).
Attaccanti: Matteo Cericola (’96, Ancona), Matteo Capozzi (2005, Imolese), Davide Bertuzzi (2004, Rovato), Kamal Rizq (’92, Pistoiese), Federico Pirruccio ('07, Reggiana), Gozzo Luca ('04, Leon Milano).
Matteo Pierotti