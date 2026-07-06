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Serie D, gran colpo della Cittadella: ecco bomber Rizq

Serie D, gran colpo della Cittadella: ecco bomber Rizq

Arrivato in Italia nel 2012, dopo diverse esperienze nelle categorie minori approda al Chisola, club con cui conquista la promozione in Serie D

1 minuto di lettura

'La Cittadella Modena comunica di aver raggiunto l'accordo con Kamal Rizq. Attaccante italo-marocchino classe 1992, Rizq non ha bisogno di grandi presentazioni: sono i numeri a parlare per lui. Arrivato in Italia nel 2012, dopo diverse esperienze nelle categorie minori approda al Chisola, club con cui conquista la promozione in Serie D grazie ai suoi gol, diventandone successivamente uno degli uomini simbolo. Con la formazione piemontese colleziona complessivamente 163 presenze, 94 reti e 3 assist tra Eccellenza e Serie D. Nelle sole stagioni in Serie D realizza 57 gol e 3 assist in 117 presenze, mantenendo una straordinaria media di un gol ogni due partite. Nel dicembre 2025 arriva la chiamata della Pistoiese, dove si mette subito in evidenza con 7 gol in 15 presenze. Sommati ai 5 gol realizzati nella prima parte di stagione con il Chisola, chiude l'annata con 12 reti e 2 assist in 30 presenze'.

Eccellenza

Altri tre giovani alla Vis Cittadella: i difensori Mattia Gavioli (2007) dalla Terza categoria del 4 Ville, Riccardo Tasselli (2007) dalla Juniores del Lentigione e Filippo Rossi (2007) dalla Primavera del Carpi, sfuma invece Giorgi dello Scandiano che alla fine è stato messo sotto contratto dalla Reggiana ed è andato a Lentigione.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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