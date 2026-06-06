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Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Lewis Hamilton è terzo a 0″228, mentre Charles Leclerc è quarto a tre decimi

1 minuto di lettura

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più. Il pilota della Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1, stampando un tempo clamoroso in 1’12″051 e beffando la Red Bull di Max Verstappen di appena 43 millesimi.

Le Ferrari, dopo aver dominato le prove libere, devono accontentarsi della seconda fila: Lewis Hamilton è terzo a 0″228, mentre Charles Leclerc è quarto a tre decimi. George Russell con l’altra Mercedes conferma le difficoltà iniziali, non andando oltre la sesta casella alle spalle di un ottimo Isack Hadjar (Red Bull). Sono ancora attardate anche le due McLaren, visto che Oscar Piastri e Lando Norris chiudono rispettivamente in settima e ottava posizione ad oltre mezzo secondo da Antonelli. Completano la top 10 Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls).

Foto Italpress

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