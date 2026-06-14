Formula 1, la Ferrari torna a vincere: Hamilton trionfa a Barcellona

Trionfa la Ferrari al GP di Barcellona. Hamilton vince davanti a Russell e Norris: ai piedi del podio Verstappen, Piastri, Hadjar, Gasly, Colpainto, Lawson e Lindblad. Nel finale si ritirano sia Leclerc che Antonelli, in quel momento al secondo e quarto posto.

Lewis Hamilton torna dunque sul gradino più alto del podio a quasi due anni di distanza dall’ultima volta: il pilota della Ferrari conquista così il suo primo successo con la Rossa. Per Charles Leclerc secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte-Carlo della settimana scorsa.

Prossimo appuntamento il weekend del 28 giugno con il Gran Premio d’Austria.