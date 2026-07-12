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Ospedale di Sassuolo, Bezzecchi operato alla clavicola dal professor Porcellini

Ospedale di Sassuolo, Bezzecchi operato alla clavicola dal professor Porcellini

Il pilota era arrivato ieri pomeriggio a Sassuolo, dopo essere atterrato con l'elisoccorso a Bologna. Dovrà ora seguire un percorso fisioterapico

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Stamattina in ospedale a Sassuolo è stato operato d'urgenza il campione italiano di motociclismo Marco Bezzecchi, 28enne pilota di Aprilia. L'intervento ortopedico, per una frattura complessa alla clavicola sinistra, è stato eseguito dal professor Giuseppe Porcellini, primario dell'Ortopedia e riferimento internazionale per la chirurgia della spalla. Insieme al professor Porcellini, in Sala Operatoria, i colleghi ortopedici Giorgini, Donà e Selleri e l'anestesista Sabrina Prampolini. L'operazione, riuscita con successo, è iniziata alle 8.15 circa e Bezzecchi è tornato in stanza di degenza verso le ore 11, assistito da alcuni familiari. Il pilota era arrivato ieri pomeriggio a Sassuolo, dopo essere atterrato con l'elisoccorso a Bologna. Dovrà ora seguire un percorso fisioterapico per poter tornare quanto prima alle corse. 

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