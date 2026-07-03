Aggressione in piazza a Sassuolo, il sindaco: 'Succede in tutta la provincia, per affrontarli servono anche interventi educativi'

“Episodi di questo tipo si registrano in tutta la provincia e in tutta Italia, e Sassuolo non ne è immune. Per affrontarli alla radice servono interventi trasversali e a più livelli, che passano anche dall'educazione. C’è però da mettere una cosa in chiaro: qui da noi, se succede qualcosa, c’è una collaborazione fattiva tra Forze dell’Ordine dello Stato e della nostra Polizia Locale, che si attiva immediatamente e mira all’individuazione dei colpevoli nei tempi più rapidi possibili”



Il Sindaco del Comune di Sassuolo Matteo Mesini commenta i fatti avvenuti all’1,30 circa di ieri notte in piazza Garibaldi. Un episodio che ha sollevato la condanna ferma della comunità, ma che ha trovato un’immediata ed efficace risposta da parte delle Forze dell’Ordine.

Invita sindaco e sinistra a non minimizzare l'accaduto, il segretario Lega Sassuolo Sharon Ruggeri. 'Abbiamo assistito ad immagini agghiaccianti. A pochi giorni dall'uccisione avvenuta in Francia del giovane 17enne Louis a seguito di un pestaggio proprio come quello avvenuto nel nostro, ormai 'fu', salotto cittadino. Fa veramente male vedere la nostra città ridotta a mercanzia di sbandati, con le continue minimizzazioni da parte della sinistra sassolese. Questa non è propaganda del terrore, questo non è allarmismo: questo è amore per la nostra città che ormai non è più il luogo dove fino a pochi anni fa potevamo godere delle belle serate estive. Ricordo la campagna elettorale di Mesini in cui oggi esponenti seduti in consiglio comunale denunciavano che il centro in 'epoca Menani' fosse 'spento': io, oltre che essere segretario di un partito, sono prima ancora una giovane donna e posso garantire che in quel periodo non avevo assolutamente paura di fare due passi in piazza, mentre oggi... beh, a voi il giudizio' - conclude il segretario Lega