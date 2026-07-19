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Sassuolo: 72enne urina nel parcheggio, commesso lo rimprovera: lo ferisce con un tagliasiepi

Sassuolo: 72enne urina nel parcheggio, commesso lo rimprovera: lo ferisce con un tagliasiepi

Il 72enne ha preso dalla propria autovettura un tagliasiepi elettrico a batteria colpendo la vittima al collo

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Ieri i carabinieri di Sassuolo hanno denunciato un 72enne, residente in città per aggressione nei confronti di un 49enne nel parcheggio di un negozio in via Mazzini.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il diverbio era stato originato dall’intervento dell’addetto alle vendite che richiamava l’indagato, il quale stava urinando nel parcheggio.

La discussione è quindi rapidamente degenerata sino al momento in cui il 72enne ha preso dalla propria autovettura un tagliasiepi elettrico a batteria colpendo la vittima al collo, provocandogli lesioni fortunatamente non gravi.

L'aggressore è stato subito rintracciato presso la propria abitazione e ha consegnato spontaneamente il tagliasiepi, poi sottoposto a sequestro, utilizzato nell’aggressione.

Al termine degli accertamenti, il 72enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per lesioni personali aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere e dai futili motivi, nonché per porto ingiustificato dell'attrezzo.

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