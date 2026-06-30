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Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da uno straniero: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da uno straniero: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Il presunto colpevole è stato intercettato intorno alle 2 di notte e arrestato. Davanti al rifiuto del proprietario 67enne, che già in passato aveva offerto da mangiare allo stesso cliente, l'assassino ha scavalcato il bancone e lo ha accoltellato

1 minuto di lettura

Orrore ieri sera a Reggio Emilia.
Il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa (nella foto), è stato ucciso, accoltellato da un cliente poco dopo le 22.30. E' successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, non lontano dall'ospedale. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida.
La genesi del delitto sarebbe legata a un diverbio tra un cliente straniero e il pizzaiolo. L’uomo avrebbe preteso una pizza e, davanti al rifiuto del proprietario, che già in passato aveva offerto gratuitamente da mangiare allo stesso cliente, l'assassino ha scavalcato il bancone e lo ha aggredito con un coltello colpendolo a morte. L'uomo nel fuggire ha colpito al braccio la sorella di Raffaele e si è dato alla fuga. E' stato intercettato intorno alle 2 di notte e arrestato. Alla polizia il compito di interrogarlo.
Raffaele Stipa, 67 anni, originario di Capo d'Orlando di Messina, viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent'anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.

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