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Tragedia a Reggio Emilia, undicenne in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti

Tragedia a Reggio Emilia, undicenne in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti

L'ambulanza l'ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l'ha fatta: aveva appena finito la scuola elementare

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Tragedia a Reggio Emilia. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Zanichelli. Il decesso del minore, italiano, è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova dove era arrivato in condizioni disperate.

A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l'ambulanza che l'ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l'ha fatta. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.

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