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Carpi: rubarono due collane d’oro ad un’anziana signora. Tre persone indagate dalla Polizia di Stato

Carpi: rubarono due collane d’oro ad un’anziana signora. Tre persone indagate dalla Polizia di Stato

Mentre l’una distraeva il marito della vittima, l’altro si era avvicinato all'anziana, sottraendole con destrezza dal collo le due collane che indossava

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La Polizia di Carpi ha denunciato un uomo e due donne di età compresa tra 25 e 40 anni per furto con destrezza ai danni di un’anziana signora, avvenuto lo scorso mese di aprile.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti gli indagati avevano individuato la vittima mentre stava pranzando con il marito in un ristorante in provincia, per poi seguirla fino alla sua abitazione. Giunti in prossimità del condominio, l'uomo e una delle donne si erano avvicinati alla coppia con il pretesto di promuovere l'apertura di una palestra: mentre l’una distraeva il marito della vittima, l’altro si era avvicinato alla signora anziana, sottraendole con destrezza dal collo le due collane che indossava. Subito dopo, i due si erano allontanati, raggiungendo la terza complice, che li attendeva a bordo dell'autovettura pronta per la fuga.

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