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Modena, scoperto bivacco nelle cantine di un condominio: arrestato un ricercato, dovrà scontare 21 anni

Modena, scoperto bivacco nelle cantine di un condominio: arrestato un ricercato, dovrà scontare 21 anni

Una residente ha richiesto l’intervento dei militari poiché, da diversi giorni, uno sconosciuto si era introdotto abusivamente nel suo condominio

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Nelle prime ore della mattina di sabato scorso, i carabinieri di Modena dato esecuzione ad un ordine di carcerazione che pendeva da settimane nei confronti di un 49enne, originario del reggiano, per i reati di riciclaggio, truffa in concorso, ricettazione, appropriazione indebita e falsità ideologica e in scrittura privata.

L’operazione ha avuto inizio nel cuore della notte. La pattuglia, impegnata in un ordinario servizio perlustrativo in viale Crispi è stata avvicinata da una residente della zona che ha richiesto l’intervento dei militari poiché, da diversi giorni, uno sconosciuto si era introdotto abusivamente nel suo condominio situato nella vicina via Nicolò dell’Abate, allestendovi un bivacco all’interno dell’area delle cantine.

I carabinieri hanno ispezionato i locali sotterranei indicati dalla segnalante e hanno effettivamente rinvenuto un giaciglio di fortuna occupato da un uomo che è stato prontamente identificato.

Dai successivi controlli tramite le banche dati è emerso che l’uomo, gravato da diversi precedenti di polizia, era attivamente ricercato poiché nei suoi confronti erano stati emessi, rispettivamente il 24 giugno e il 1 luglio scorsi, due provvedimenti di carcerazione da parte dell’Ufficio di Sorveglianza e dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Reggio Emilia che disponevano il suo accompagnamento in istituto penitenziario per aver commesso negli ultimi anni numerosi reati contro la persona e il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Ora si trova in carcere a Modena: dovrà espiare 21 anni di reclusione.

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