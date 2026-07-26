Storia della massoneria a Modena, Mariano Brandoli ne parla a Montecuccolo

Sarà il bastigliese Mariano Brandoli, segretario della Loggia Nicola Fabrizi, il prossimo protagonista dei Venerdì del Castello a Montecuccolo di Pavullo. Venerdì 31 luglio alle 21 Brandoli presenterà il suo libro 'Storia della massoneria a Modena - liberi muratori e logge geminiane' in un dialogo con lo storico Giovanni Fantozzi.

‘L'avventura modenese di questi uomini, di sicura fede massonica e profondamente impegnati nelle istituzioni, esaminata nel suo divenire e in stretta osmosi con gli altri protagonisti della vita cittadina di quegli anni, può forse offrire un parametro, concreto e radicato nella storia, che consenta di meglio comprendere le radici stesse del pensiero massonico in azione’ - si legge nella presentazione del volume edito da Elis Colombini.

Per cenare al castello è consigliata la prenotazione al 3386653382.