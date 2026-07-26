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Attentato di El Koudri a Modena: martedì i funerali di Monica Esposito

Attentato di El Koudri a Modena: martedì i funerali di Monica Esposito

E il fratello di Monica, Giovanni Esposito, ha indetto una fiaccolata mercoledì sera in piazza Grande

1 minuto di lettura
Sono stati fissati i funerali di Monica Esposito, la 55enne residente a Nonantola vittima dell’attentato del 16 maggio in via Emilia a Modena. L'ultimo saluto a Monica Esposito si terrà martedì 28 luglio alle 10.30 con partenza dalle camere ardenti del Policlinico per l’Abbazia di Nonantola, dove sarà celebrata la Messa. A Modena e Nonantola sarà lutto cittadino.
Il fratello di Monica, Giovanni Esposito, ha indetto una fiaccolata mercoledì sera in piazza Grande, alla quale sono invitati tutti i cittadini nel ricordo unito della vittima dell'attentato messo in atto da Salim El Koudri.
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