Attentato di El Koudri a Modena: martedì i funerali di Monica Esposito

Sono stati fissati i funerali di Monica Esposito, la 55enne residente a Nonantola vittima dell’attentato del 16 maggio in via Emilia a Modena. L'ultimo saluto a Monica Esposito si terrà martedì 28 luglio alle 10.30 con partenza dalle camere ardenti del Policlinico per l’Abbazia di Nonantola, dove sarà celebrata la Messa. A Modena e Nonantola sarà lutto cittadino.

Il fratello di Monica, Giovanni Esposito, ha indetto una fiaccolata mercoledì sera in piazza Grande, alla quale sono invitati tutti i cittadini nel ricordo unito della vittima dell'attentato messo in atto da Salim El Koudri.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua