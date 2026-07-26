Attentato di El Koudri a Modena: martedì i funerali di Monica Esposito
E il fratello di Monica, Giovanni Esposito, ha indetto una fiaccolata mercoledì sera in piazza Grande
Il fratello di Monica, Giovanni Esposito, ha indetto una fiaccolata mercoledì sera in piazza Grande, alla quale sono invitati tutti i cittadini nel ricordo unito della vittima dell'attentato messo in atto da Salim El Koudri.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria
Omicidio di Monica Esposito, il sindaco in Duomo: 'Dobbiamo ottenere giustizia, degli uomini prima che di Dio'
Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito
Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni
Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa
Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr BrongoArticoli Recenti
Caldo, pausa agli sgoccioli: da martedì torna l'anticiclone africano con temperature fino a 39 gradi
Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per tre persone
Nonantola, catturato un Tegu Argentino Rosso: sequestrato dai carabinieri
Modena, riaperta dopo un mese la Nuova Estense, chiusa per i lavori della Complanarina