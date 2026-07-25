Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni nei confronti di tre uomini di 26, 30 e 38 anni. Il tutto se seguito di una attività di controllo che si è svolta il 23 luglio scorso. Attività di osservazione e appostamento finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Tempio. Sulla scorta di diverse segnalazioni dei cittadini, la Squadra Mobile ha fermato per un controllo di polizia un gruppo di persone dall’atteggiamento sospetto.
Da accertamenti è emerso che i tre, residenti fuori provincia, sono gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e inerenti gli stupefacenti.
Accertato inoltre che i tre uomini non hanno alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena, ritenendoli ascrivibili alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.
Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per tre persone
Erano state segnalate alla Polizia da diversi cittadini. Avevano tutti precedenti per droga, reati contro la persona e il patrimonio
Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di quattro anni nei confronti di tre uomini di 26, 30 e 38 anni. Il tutto se seguito di una attività di controllo che si è svolta il 23 luglio scorso. Attività di osservazione e appostamento finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Tempio. Sulla scorta di diverse segnalazioni dei cittadini, la Squadra Mobile ha fermato per un controllo di polizia un gruppo di persone dall’atteggiamento sospetto.
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