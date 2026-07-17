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Fermato per alta velocità, denunciato per porto abusivo di armi

Fermato per alta velocità, denunciato per porto abusivo di armi

Tale è considerata la mazza da baseball che gli agenti del commissariato di Polizia di Mirandola

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato ha denunciato un ragazzo di 19 anni per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa notte, intorno alle ore 2.40, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola, in servizio di controllo del territorio, nel percorrere via Mazzone in direzione centro città ha notato un’autovettura procedere a velocità elevata.

Gli agenti hanno pertanto deciso di procedere al controllo del veicolo, fermandolo in via Santa Maria; da subito il conducente ha manifestato un evidente stato di nervosismo e agitazione. All’interno del bagagliaio è stata rinvenuta una mazza da baseball lunga circa 60 cm, senza che il giovane fornisse alcun giustificato motivo per il porto.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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