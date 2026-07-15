Tragedia oggi pomeriggio a Bomporto: nello scontro frontale tra due auto in via per Bastiglia, ha perso la vita un uomo di 68 anni. L'incidente ha visto coinvolte una Toyota Yaris e una Fiat 500, entrambe finite fuori strada. Sul posto due ambulanze e un’automedica, ma per il 68enne non c'è stato nulla da fare: ferita in modo lieve la conducente dell’altro veicolo, una 78enne trasportata al Policlinico.
Bomporto, schianto frontale tra due auto: muore un 68enne
Ferita in modo lieve la conducente dell’altro veicolo, una 78enne trasportata al Policlinico
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