Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

A causa dell’ondata di maltempo che ha investito il territorio nella giornata di oggi si stanno registrando gravi disagi alla circolazione stradale a causa di allagamenti e cadute di alberi.

In particolare, la situazione della viabilità provinciale presenta le seguenti criticità:

SP 13: strada chiusa al traffico a causa del sottopasso TAV completamente allagato.

SP 413: transito rallentato e pericoli per la presenza di alberi caduti sulla carreggiata nel tratto compreso tra Novi e il confine provinciale.

SP 5: rami e alberature abbattute dal vento bloccano la sede stradale tra Cavezzo e San Possidonio.

SP 8: si segnalano forti disagi alla circolazione; i tecnici sono al lavoro per verificare l'entità dei danni.

I tecnici provinciali sono già attivi sul campo per le operazioni di sgombero, messa in sicurezza e ripristino della normale viabilità. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, dove possibile, l'utilizzo di percorsi alternativi.

