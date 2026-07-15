A causa dell’ondata di maltempo che ha investito il territorio nella giornata di oggi si stanno registrando gravi disagi alla circolazione stradale a causa di allagamenti e cadute di alberi.
In particolare, la situazione della viabilità provinciale presenta le seguenti criticità:
SP 13: strada chiusa al traffico a causa del sottopasso TAV completamente allagato.
SP 413: transito rallentato e pericoli per la presenza di alberi caduti sulla carreggiata nel tratto compreso tra Novi e il confine provinciale.
SP 5: rami e alberature abbattute dal vento bloccano la sede stradale tra Cavezzo e San Possidonio.
SP 8: si segnalano forti disagi alla circolazione; i tecnici sono al lavoro per verificare l'entità dei danni.
I tecnici provinciali sono già attivi sul campo per le operazioni di sgombero, messa in sicurezza e ripristino della normale viabilità. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, dove possibile, l'utilizzo di percorsi alternativi.
Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa
L'aggiornamento della Provincia. Sulla SP 5 a San Possidonio circolazione bloccata in entrambe le direzioni
A causa dell’ondata di maltempo che ha investito il territorio nella giornata di oggi si stanno registrando gravi disagi alla circolazione stradale a causa di allagamenti e cadute di alberi.
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