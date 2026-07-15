Umanizzazione delle cure: il progetto Enjoy Music Therapy approda anche al Policlinico di Modena

Si amplia il progetto Enjoy Music Festival, l’iniziativa che porta la musica negli ospedali con l’obiettivo di rendere più accoglienti gli ambienti di cura e contribuire a ridurre lo stress di pazienti, familiari e operatori sanitari. Dopo il pianoforte installato lo scorso marzo all’Ospedale Civile di Modena, un secondo strumento arriva ora al Policlinico di Modena.

L’iniziativa rientra nel progetto di umanizzazione delle cure nato dalla collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Team Enjoy – Events & Fun, realtà che da tempo affianca e sostiene la sanità modenese. Entrambi i pianoforti sono stati concessi in comodato d’uso gratuito da Team Enjoy.

In questa prima fase, il pianoforte destinato al Policlinico sarà collocato presso la Struttura Complessa di Radioterapia, diretta dal professor Alessio Bruni, inserendosi in un più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione della sala d’attesa del reparto, con l’obiettivo di migliorare il benessere e l’esperienza dei pazienti.

'Dopo il pianoforte inaugurato a Baggiovara – ha affermato l’ingegner Luca Baldino, direttore generale dell’AOU di Modena – questo secondo strumento, sempre donato da Team Enjoy, è un ulteriore tassello di un percorso di umanizzazione che vuole migliorare l’attesa dei pazienti e dei loro caregiver che spesso può essere lunga e carica di preoccupazione.

È significativo, da questo punto di vista, che il primo reparto del Policlinico di Modena, in cuoi verrà installato, sarà la Radioterapia. Ringrazio Team Enjoy per il prezioso sostegno e tutti i miei collaboratori che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto che sarà a beneficio di tutti'.

'Portare la musica in ospedale significa riconoscere che la cura non è fatta solo di prestazioni sanitarie, ma anche di attenzione alla persona nella sua interezza – ha commentato Federica Venturelli, assessore a Politiche educative, Rapporto con l’Università - Come Comune di Modena crediamo molto nei percorsi di umanizzazione che mettono al centro il benessere emotivo di pazienti, caregiver e operatori. Progetti come questo dimostrano quanto la collaborazione tra istituzioni, mondo associativo e realtà del territorio possa generare valore concreto per la comunità, trasformando anche un luogo di attesa in uno spazio di relazione, bellezza e sollievo'.





L’iniziativa è il risultato della collaborazione tra Team Enjoy e numerosi servizi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena che, insieme al Project Manager per l’Umanizzazione delle Cure, hanno contribuito a trasformare il progetto in realtà. Hanno preso parte al percorso il Servizio Comunicazione e Informazione, coordinato dal dottor Paolo Barbieri, il Servizio Attività Amministrative Ospedaliere, diretto dall’ingegner Alessandro Sala, il Servizio Unico Acquisti e Logistica, diretto dal dottor Eugenio

Farina, e il Servizio di Prevenzione e Protezione, guidato inizialmente dalla dottoressa Patrizia Marchegiano e oggi dalla dottoressa Manuela Mattioli.

Nell’ambito del progetto, Team Enjoy ha concesso il pianoforte in comodato d’uso gratuito all’AOU di Modena, facendosi inoltre carico della copertura assicurativa dello strumento. Il pianoforte è a disposizione del personale aziendale, dei pazienti, dei caregiver e dei volontari di Team Enjoy Modena, che potranno utilizzarlo anche in occasione di iniziative dedicate.

Per garantire un utilizzo in sicurezza, il personale del reparto metterà a disposizione il gel igienizzante per la sanificazione della tastiera prima di ogni utilizzo. Lo strumento sarà collocato nella sala di attesa della Radioterapia pur rimanendo disponibile anche per eventuali richieste di altri reparti interessati a ospitarlo nell’ambito di specifiche iniziative.





'Credo fortemente nel progetto di musicoterapia – ha aggiunto la pianista Luana Vergari - Ritengo fermamente che la musica rappresenti uno strumento terapeutico fondamentale, coadiuvante delle terapie mediche tradizionali in un luogo di cura; in quanto linguaggio universale, ha potere comunicativo di armonia, nutrimento e ossigeno benefico per mente e corpo. Portare la musica in ospedale non fa bene solo al paziente e ai suoi familiari ma a tutto il personale sanitario, che lavora senza risparmio alcuno con mission quotidiana di imprescindibile importanza.

Sono estremamente felice ed orgogliosa di essere riuscita a raggiungere un obiettivo utile al bene comune, in stretta collaborazione con Nicola e il suo Team Enjoy: donare un pianoforte che porti luce, speranza ed energia, un gesto d’amore per la vita. Dove le parole non arrivano, la musica parla'.