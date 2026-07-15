Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Norma antimaranza, il Sulpl: 'Basta norme spot, serve un segnale dal Governo'

Norma antimaranza, il Sulpl: 'Basta norme spot, serve un segnale dal Governo'

'Il governo continua a chiedere sforzi alla Polizia Locale, ma anche il sindaco e la Giunta di Modena non sono da meno, con meno 35 agenti in organico'

2 minuti di lettura

Dopo gli annunci di nuovi interventi in tema di sicurezza con ampliamento delle funzioni per la Polizia Locale, interviene il Sulpl per voce del presidente Luca Falcitano.

'Riteniamo inacettabile che nuovamente si preferisca partorire norme spot con l’unico scopo di fare propaganda. Si chiede nuovamente alla Polizia Locale uno sforzo sulla sicurezza urbana, con ampliamento delle funzioni in supporto alle altre forze di polizia. E’ questa la risposta al sacrificio di Francesco Imprezzabile? Ad oggi giace ancora ferma in prima commissione al Senato la legge di riordino delle funzioni. Esistono molte criticità sia per le funzioni che per l’equiparazione alle altre forze di polizia. Serve un cambio di passo immediato e non solo spot pubblicitari'.

'Il Sulpl è nuovamente a sollecitare un intervento netto del Governo sulla Polizia Locale, modificando e migliorando il Disegno di Legge di riordino. I sindacati e le associazioni di categoria hanno risposto oggi con l’invio di un documento unitario ai componenti della Prima Commissione affari costituzionali del Senato. Si può garantire sicurezza solo se si chiariscono definitivamente le funzioni e la conseguente eqpuirazione retributiva, previdenziale e assicurativa della Polizia Locale con le altre forze di polizia nazionali.

Spazio ADV dedicata a novisad
Non chiediamo propaganda, ma fatti concreti, all’indomani del sacrificio del collega Francesco Imprezzabile, pensavamo fosse chiaro che non si potesse aspettare oltre, ma invece assistiamo annunci spot sulle spalle degli agenti. Il Governo convochi subito i sindacati per dare un segnale concreto sulla sicurezza. La Polizia Locale svolgerà sempre il suo ruolo in tema di sicurezza urbana, ma pretende di farlo al pari delle altre forze dell’ordine e la partecipazione allo sciopero unitario del 12 giugno è stato un segnale chiaro di cambiamento che tutti gli agenti ed ufficiali della Polizia Locale hanno voluto dare' - così Luca Falcitano con Nicolas Gianni Brigati, segretario generale Sulpl.

'Il Governo continua a chiedere sforzi alla Polizia Locale, ma anche il sindaco e la Giunta di Modena non sono da meno, con meno 35 agenti in organico, migliaia di ore di straordinari non pagate e assenza di incentivi anche economici per il personale della Locale, che continua a garantire turni impegnativi per senso di responsabilità verso i cittadini' - aggiunge il segretario del Sulpl di Modena Elisa Fancinelli.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maserati, a Modena verrà presentato un piano industriale entro la fine dell'anno

Maserati, a Modena verrà presentato un piano industriale entro la fine dell'anno

Lutto a Modena, malore improvviso a 32 anni: il mondo del teatro piange Davide Cristiano

Lutto a Modena, malore improvviso a 32 anni: il mondo del teatro piange Davide Cristiano

Modena, rifiuti a peso d'oro

Modena, rifiuti a peso d'oro

'Modena, vertice sul clima in Comune: una inutile riunione di famiglia'

'Modena, vertice sul clima in Comune: una inutile riunione di famiglia'

Modena, il Comitato Villaggio Zeta dopo l'incontro con gli assessori in Comune: 'Ennesima delusione'

Modena, il Comitato Villaggio Zeta dopo l'incontro con gli assessori in Comune: 'Ennesima delusione'

Stangata rifiuti a Modena, peggio di così non poteva essere gestita: Pd e Atersir disastrosi

Stangata rifiuti a Modena, peggio di così non poteva essere gestita: Pd e Atersir disastrosi

Articoli più Letti Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Modena merita di più, giovedì la passeggiata del Comitato contro il degrado

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Vignola: Angelo Pasini sindaco giura davanti alla città e parte subito sulla sicurezza

Articoli Recenti Emilia Romagna, ok della commissione Salute al sucidio assistito, Muzzarelli: 'Giornata importante'

Emilia Romagna, ok della commissione Salute al sucidio assistito, Muzzarelli: 'Giornata importante'

Area Nord, i Comitati mirandolesi: 'Il nuovo ospedale di Carpi non può diventare l'unico'

Area Nord, i Comitati mirandolesi: 'Il nuovo ospedale di Carpi non può diventare l'unico'

'Jazz Open, fare chiarezza sull’impatto logistico, economico e monumentale su Piazza Roma'

'Jazz Open, fare chiarezza sull’impatto logistico, economico e monumentale su Piazza Roma'

Palazzine nell'area delle ex caserme di via Giardini, via libera tra le critiche

Palazzine nell'area delle ex caserme di via Giardini, via libera tra le critiche