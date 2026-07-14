Lutto nel mondo del teatro italiano. E' morto improvvisamente a 32 anni, colpito da un malore mentre si trovava a Modena, l’attore e regista Davide Cristiano, originario di Torre Annunziata.
'Davide aveva fatto della passione per il teatro il suo progetto di vita. Grazie ad un particolare talento e ad una spiccata sensibilità artistica, il suo lavoro stava sempre piu emergendo nel panorama teatrale, tanto da ricevere i primi importanti riconoscimenti - scrive Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione -. Appassionato e generoso, da novembre 2025 è stato parte di tutte le comunità di allieve e allievi che hanno abitato le nostre aule, lasciando in ognuno di noi un ricordo indelebile e fecondo. Ci piace salutarlo con le parole che lui stesso ha scelto per presentarsi come allievo della nostra Scuola: “Davide Cristiano nacque il 25 giugno a Pompei (Napoli). Oggi gli è stato chiesto di presentarsi. Ci rinuncia: qualsiasi cosa scrivesse ora farebbe torto a ciò che già penserebbe domani'.
'Esprimo sincere condoglianze ai familiari e a tutti coloro che hanno voluto bene a Davide Cristiano, allievo della scuola di teatro di ERT e già attore e regista molto apprezzato nella sua Torre Annunziata e a Napoli, dove ha vinto il premio dedicato al grande Enzo Moscato - scrive il sindaco Massimo Mezzetti -. La sua scomparsa improvvisa a un'età così giovane è una tragedia che ci colpisce da vicino. Mi unisco quindi al dolore di Ert, dal presidente Barbolini alle direttrici Di Gioia e Di Iorio, a tutto lo staff e agli allievi e le allieve della scuola di alta formazione Iolanda Gazzerro. Anche a Modena Cristiano stava dimostrando tutto il suo talento e il suo valore che si manifestava attraverso il viscerale amore che nutriva per il teatro'.
Lutto a Modena, malore improvviso a 32 anni: il mondo del teatro piange Davide Cristiano
Ert: 'Grazie ad un particolare talento e ad una spiccata sensibilità artistica, il suo lavoro stava sempre piu emergendo nel panorama teatrale'
Lutto nel mondo del teatro italiano. E' morto improvvisamente a 32 anni, colpito da un malore mentre si trovava a Modena, l’attore e regista Davide Cristiano, originario di Torre Annunziata.
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