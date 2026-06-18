Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Francesca Marchesini è stata eletta presidente dell’ordine degli ingegneri di Modena. Insieme a lei, i 15 consiglieri hanno eletto Michele Barberi come tesoriere e Jessica Facchini come segretaria.

Ingegnera edile, libera professionista con esperienza nella progettazione architettonica, strutturale e nella gestione della sicurezza nei cantieri, la Marchesini nel Consiglio uscente ha svolto i ruoli di Consigliera referente per la Commissione Giovani e Commissione Protezione Civile, nonché di Responsabile della Comunicazione.