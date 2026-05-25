Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ordine degli ingegneri Modena: ecco i 15 nuovi consiglieri, ora dovranno eleggere il presidente

Ordine degli ingegneri Modena: ecco i 15 nuovi consiglieri, ora dovranno eleggere il presidente

Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati

1 minuto di lettura

Con 762 voti validi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Modena che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati.
Francesca Marchesini 261
Paolo Felicani 247
Jessica Facchini 242
Miriam Ruggiero 237
Mauro Cavazzuti 230
Stefano Savoia 230
Ilenia Todeschini 224
Michele Barbieri 223
Corrado Giacobazzi 222
Roberto Benatti 205
Sara Salvatore 201
Daniela Pedrini 190
Michele De Vicentis 187
Laura Lori 187
Giovanni Piccirilli 210 (sezione iunior).
I 15 nuovi consiglieri saranno ora chiamati ad eleggere il nuovo presidente con voto interno a maggioranza assoluta: serviranno quindi 8 voti per poter essere eletto.
Nella foto i due consiglieri che hanno ottenuto più preferenze, Marchesini e Felicani

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Galli (Codacons): 'Tangenziale di Modena nel caos: cittadini ostaggio di scelte sbagliate'

Galli (Codacons): 'Tangenziale di Modena nel caos: cittadini ostaggio di scelte sbagliate'

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

'Quando l’impresa diventa passione per lo sport': in tanti alla serata del Panathlon Club Modena

'Quando l’impresa diventa passione per lo sport': in tanti alla serata del Panathlon Club Modena

Strage di Modena, il Comune si costituisce parte civile. Raffica di denunce per insulti social

Strage di Modena, il Comune si costituisce parte civile. Raffica di denunce per insulti social

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'

L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

L’arcivescovo di Modena ha nominato i cinque vicari territoriali

L’arcivescovo di Modena ha nominato i cinque vicari territoriali

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline