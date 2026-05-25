Ordine degli ingegneri Modena: ecco i 15 nuovi consiglieri, ora dovranno eleggere il presidente

Con 762 voti validi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Modena che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati.

Francesca Marchesini 261

Paolo Felicani 247

Jessica Facchini 242

Miriam Ruggiero 237

Mauro Cavazzuti 230

Stefano Savoia 230

Ilenia Todeschini 224

Michele Barbieri 223

Corrado Giacobazzi 222

Roberto Benatti 205

Sara Salvatore 201

Daniela Pedrini 190

Michele De Vicentis 187

Laura Lori 187

Giovanni Piccirilli 210 (sezione iunior).

I 15 nuovi consiglieri saranno ora chiamati ad eleggere il nuovo presidente con voto interno a maggioranza assoluta: serviranno quindi 8 voti per poter essere eletto.

Nella foto i due consiglieri che hanno ottenuto più preferenze, Marchesini e Felicani

