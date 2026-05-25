Con 762 voti validi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Modena che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati.
Francesca Marchesini 261
Paolo Felicani 247
Jessica Facchini 242
Miriam Ruggiero 237
Mauro Cavazzuti 230
Stefano Savoia 230
Ilenia Todeschini 224
Michele Barbieri 223
Corrado Giacobazzi 222
Roberto Benatti 205
Sara Salvatore 201
Daniela Pedrini 190
Michele De Vicentis 187
Laura Lori 187
Giovanni Piccirilli 210 (sezione iunior).
I 15 nuovi consiglieri saranno ora chiamati ad eleggere il nuovo presidente con voto interno a maggioranza assoluta: serviranno quindi 8 voti per poter essere eletto.
Nella foto i due consiglieri che hanno ottenuto più preferenze, Marchesini e Felicani
Ordine degli ingegneri Modena: ecco i 15 nuovi consiglieri, ora dovranno eleggere il presidente
Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati
Con 762 voti validi si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Modena che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Ogni elettore aveva a disposizione 15 preferenze. Ecco l'elenco degli eletti e i voti totalizzati.
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