Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Galli (Codacons): 'Tangenziale di Modena nel caos: cittadini ostaggio di scelte sbagliate'

Galli (Codacons): 'Tangenziale di Modena nel caos: cittadini ostaggio di scelte sbagliate'

'È incomprensibile come interventi di tale impatto non siano stati programmati nel mese di agosto, periodo in cui il traffico si riduce drasticamente'

2 minuti di lettura

'Inaccettabile la chiusura del tratto di tangenziale, direzione Bologna, e la conseguente chiusura degli svincoli n.: 7 e n.: 6 che obbliga  gli automobilisti ad uscire alla numero 8. Il Comune intervenga immediatamente'. Il Codacons per voce del responsabile Fabio Galli, denuncia il gravissimo disagio provocato dalla chiusura contemporanea di due uscite della tangenziale di Modena, decisione che sta trasformando ogni giorno la viabilità cittadina in un vero e proprio incubo per migliaia di cittadini.

'Code chilometriche, traffico paralizzato, ritardi continui, aumento dell’inquinamento e ore sottratte a lavoratori, famiglie e imprese: questo è il risultato di una gestione dei lavori che giudichiamo profondamente sbagliata e priva di buon senso. Abbiamo calcolato in due giornate diverse  il tempo di percorrenza per recarsi da un punto all’altro della città. Il primo giorno abbiamo percorso un tratto della tangenziale e poi un tratto alternativo, impiegando 70 minuti. Il secondo giorno sempre lo stesso tratto di tangenziale e poi un nuovo percorso alternativo, impiegando 75 minuti.  Di norma percorrendo la tangenziale per giungere alla stessa destinazione, si impiegano 15/20 minuti, ben cinque volte di meno. È incomprensibile come interventi di tale impatto non siano stati programmati nel mese di agosto, periodo in cui il traffico si riduce drasticamente, anche fino al 75%, consentendo di limitare pesantemente i disagi alla popolazione.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Ancora più grave è non aver previsto lavorazioni nelle ore notturne fin dal principio, soluzione adottata normalmente nelle città dove si cerca realmente di tutelare cittadini e attività economiche'.


'Ancora una volta sono i cittadini a pagare il prezzo di decisioni prese senza un’adeguata valutazione delle conseguenze sulla vita quotidiana e sul tessuto economico della città. L’attuale situazione rappresenta uno spreco enorme di tempo e carburante, un aumento inevitabile dell’inquinamento atmosferico, un danno economico per lavoratori, artigiani, imprese e commercianti e un peggioramento della sicurezza stradale e dei tempi di percorrenza anche per eventuali mezzi di emergenza - continua Fabio Galli -. Come associazione di consumatori riteniamo inaccettabile che opere pubbliche necessarie vengano gestite senza una pianificazione seria e senza minimizzare l’impatto sui cittadini. Chiediamo pertanto al Comune di Modena e agli enti responsabili che questa esperienza tragicomica serva da lezione, considerando che i cittadini non sono birilli da posizionare a piacimento ma persone da rispettare, anche evitando loro i disagi che ancora oggi sono costretti a subire a causa di quei lavori mal programmati. Ogni futura attività legata alla manutenzione delle strade, qualunque esse siano, dovrà tenere conto delle criticità procurate da questa esperienza che ci auguriamo non abbiano a ripetersi.

I cittadini modenesi meritano rispetto, programmazione e competenza, non disagi continui e scelte organizzative che appaiono improvvisate e scollegate dalla realtà quotidiana della città'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

Modena, Fidanza e Barbari (Pd): 'Ha ragione Mazzi, occorre andare a fondo nell'analisi: il Consiglio si unisca'

'Quando l’impresa diventa passione per lo sport': in tanti alla serata del Panathlon Club Modena

'Quando l’impresa diventa passione per lo sport': in tanti alla serata del Panathlon Club Modena

Strage di Modena, il Comune si costituisce parte civile. Raffica di denunce per insulti social

Strage di Modena, il Comune si costituisce parte civile. Raffica di denunce per insulti social

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

Modena, torna il Gran Premio con auto a pedali al Novi Sad

Modena, parcheggi disabili: il Comune ha rimosso i posti riservati senza prevedere alternative

Modena, parcheggi disabili: il Comune ha rimosso i posti riservati senza prevedere alternative

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'

L'eroe di Modena, Signorelli: 'Escludo sia stato un attentato terroristico'

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

L’arcivescovo di Modena ha nominato i cinque vicari territoriali

L’arcivescovo di Modena ha nominato i cinque vicari territoriali

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline