'Quando l’impresa diventa passione per lo sport': in tanti alla serata del Panathlon Club Modena

Una sala gremita e una partecipazione calorosa hanno accompagnato la serata organizzata dal Panathlon Club Modena dal titolo “Quando l’impresa diventa passione per lo sport”, andata in scena al Ristorante Europa 92 di Modena. Protagonista dell’incontro è stato Christian Storci, patron di Modena Volley, intervistato dal direttore responsabile di Trc Ettore Tazzioli in una lunga conversazione che ha attraversato il mondo dell’impresa, dello sport e della passione per il territorio. La serata si è aperta con il saluto della presidente del Panathlon Club Modena Maria Carafoli, che ha voluto rivolgere un pensiero ai feriti della strage di sabato scorso nel centro di Modena. Un messaggio di vicinanza e solidarietà condiviso anche dall’assessore allo sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, intervenuto subito dopo nel corso dei saluti istituzionali. Nel dialogo con Ettore Tazzioli, Christian Storci ha ripercorso la storia della propria azienda, Atlantic Fluid Tech, raccontando gli inizi del percorso imprenditoriale e alcuni aneddoti legati ai primi anni di attività. Storci ha inoltre spiegato come è il rapporto con Modena Volley, ricordando i suoi inizi a fine anni ’90 nella curva gialloblù e raccontando alcuni retroscena legati all’ingresso in società, prima come sponsor e successivamente come proprietario del club.

Nel corso della serata Storci ha inoltre anticipato che assumerà il ruolo di presidente di Modena Volley, sottolineando allo stesso tempo come Giulia Gabana resterà all’interno della società con una quota molto importante e ribadendo l’ottimo rapporto personale e professionale che continua a legarli. Presenti alla serata anche diversi dirigenti di Modena Volley, tra i quali il direttore generale Andrea Sartoretti. Il Consiglio Direttivo del Panathlon Club Modena, raccogliendo l’invito del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, ha poi deliberato di procedere con una donazione per sostenere concretamente le vittime del grave episodio avvenuto in centro storico a Modena.