Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Strage di Modena, solo frasi fatte per consolare e impaurire: serve una analisi profonda

Il problema non è l’integrazione in sé, ma il fatto un migrante che va in crisi può assumere atteggiamenti antisociali

3 minuti di lettura

Perché a Modena le istituzioni e i media (con qualche eccezione) in questa settimana non hanno approfondito le cause di quanto successo ed avviato un’analisi critica a fronte dei problemi che l’attentato di sabato ha posto?

Cosa ci ha insegnato questa vicenda? Cosa deve cambiare a Modena? Si avverte una voglia di chiudere l’episodio e di andare oltre, quasi come se nulla fosse successo. Anche il luogo in cui si è schiantata l'auto è tornato alla normalità. Ma questo sarebbe ingiusto innanzitutto per le persone la cui vita è stata segnata per sempre.

C’è stato un evento che ha colto in un colpo solo tutta la città. Tanti hanno avuto un amico, un parente, un conoscente, che ha visto, era lì intorno, è accorso… A Modena la gente è preoccupata, ha bisogno di sentirsi capita.

Se sente che chi governa vuole sminuire, minimizzare, non si sente più tranquilla, ma meno protetta.

La violenza si contrasta innanzitutto con la conoscenza. Senza analisi non si sa neppure quali cambiamenti porre in atto.

Occorre interrogarsi almeno su 3 temi: cosa e perché non ha funzionato nella sicurezza cittadina e come migliorarla; perché ci sono difficoltà nell’integrazione dei migranti e cosa si può fare; come potenziare, il sostegno e la vicinanza a chi presenta fragilità psichiatriche.

Momenti in memoria, celebrativi, hanno senso, soprattutto se fatti

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
con spirito unitario (come quello del vicepremier Antonio Tajani lunedì in Consiglio comunale), ma non ci fanno fare un passo in avanti su questi punti.

Invece oggi spesso si assiste ad un dibattito stucchevole, ripetitivo, dove ascoltiamo solo le stesse frasi, ‘mantra’ indimostrati, risposte preconfezionate (che si sarebbero detti in qualunque altro evento simile) come: “l’attentatore era completamente pazzo” o “era un terrorista islamico”. Ad oggi entrambe le affermazioni non trovano fondamento.

Peraltro dire che chi compie un’azione violenta ha problemi di salute mentale (come si è scritto) è grave perché nega la libertà umana di scegliere il bene e il male e fa vedere in ogni persona con questi problemi un potenziale criminale.

Perché non ragionare sul fatto che i migranti, proprio per il loro essere ‘in mezzo’ tra due culture molto diverse, quella di provenienza e quella in cui vivono, hanno più difficoltà nel costruire la loro identità e quindi rischiano maggiormente di presentare problemi psichiatrici (come i dati mostrano chiaramente)?

Che il problema non è l’integrazione in sé (la sorella dell’attentatore risulta perfettamente integrata) ma il fatto un migrante che va in crisi può assumere atteggiamenti antisociali verso la comunità in cui vive?

Che si può essere a favore dell’accoglienza dei migranti e dire che la remigrazione è una strada sbagliata ma che occorre guardare e affrontare i problemi che l’immigrazione

porta con sé senza nasconderli?

Possiamo ragionare, approfondire, entrare nel merito anziché parlare suscitando paure o chiudere la riflessione con slogan ad effetto?

Oggi più che mai di fronte all’odio e alla cieca violenza, contro le paure, le ansie, serve usare il ragionamento andando oltre le frasi fatte che servono a consolare o ad impaurire ma non ad imparare.

Innanzitutto per evitare che un evento simile si ripeta.


Andrea Mazzi - capogruppo 'Modena in Ascolto'

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Strage, per l'eroe di Modena Signorelli e il Ministro Piantedosi, non è terrorismo: eppure Fdi attacca Mezzetti

Strage, per l'eroe di Modena Signorelli e il Ministro Piantedosi, non è terrorismo: eppure Fdi attacca Mezzetti

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

Strage di Modena, da Mezzetti una rosa bianca nel luogo della tragedia

L’arcivescovo di Modena ha nominato i 4 vicari territoriali

L’arcivescovo di Modena ha nominato i 4 vicari territoriali

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, Dina Guigli ha spento cento candeline

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Modena, in 300 alla manifestazione di Fdi: in piazza coi meloniani i sostenitori di Vannacci e Giovanardi, bloccato corteo anarchico

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Articoli più Letti Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Strage di Modena, le parole di uomini, mezz’uomini e quaquaraquà

Quando il lavoro arretra, arretra tutta la comunità: il sindacato smetta di essere una liturgia

Quando il lavoro arretra, arretra tutta la comunità: il sindacato smetta di essere una liturgia

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

Sabato Modena ha visto l’orrore, domenica ha visto una piazza vera

'Perchè Salim e non io?' Una domanda che farebbe bene a tutti

'Perchè Salim e non io?' Una domanda che farebbe bene a tutti

Articoli Recenti Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Quale speranza di fronte al male?

Quale speranza di fronte al male?

A 50 anni dalla legge Basaglia non è completato il percorso di integrazione delle cure mentali fuori dagli ospedali

A 50 anni dalla legge Basaglia non è completato il percorso di integrazione delle cure mentali fuori dagli ospedali

Con quella piazza Modena ha cercato una voce che desse una forma alla paura

Con quella piazza Modena ha cercato una voce che desse una forma alla paura